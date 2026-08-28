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Чому більшість людей не хочуть купувати складаний iPhone

Фондовий ринок
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Apple може зіткнутися з несподіваною проблемою після виходу свого першого складаного iPhone.
Нове дослідження показало, що більшість користувачів не зацікавлені в такому смартфоні. Головною причиною називають високу ціну, яка, за попередніми оцінками, може перевищити 2000 доларів.
Складані смартфони поки залишаються досить нішевими пристроями. Вони приваблюють великим внутрішнім екраном і можливістю використовувати смартфон як невеликий планшет, але водночас коштують значно дорожче за звичайні флагмани. Для багатьох покупців така різниця в ціні не виправдовує додаткові можливості.
Ситуація може бути ще складнішою для Apple, адже компанія традиційно продає свої пристрої за преміальними цінами. Очікується, що складаний iPhone отримає великий внутрішній дисплей, міцний шарнір і спеціально адаптовану версію iOS. Водночас деякі функції можуть бути обмежені порівняно зі звичайними моделями.
Попри результати дослідження, повністю списувати новинку з рахунків не варто. Apple має величезну аудиторію, а вихід компанії на ринок складаних смартфонів може зробити цей формат значно популярнішим. Частина користувачів може бути готова заплатити більше саме заради нового дизайну та статусу першого складаного iPhone.
Тому головним питанням стане не те, чи зможе Apple створити складаний смартфон, а скільки людей захочуть купити його за такою ціною. Якщо пристрій справді коштуватиме понад 2000 доларів, він, найімовірніше, залишиться преміальною моделлю для обмеженого кола покупців.
За матеріалами:
itechua
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