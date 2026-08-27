Укрпошта запускає власну службу авіабезпеки — деталі Сьогодні 12:12 — Фондовий ринок

АТ Укрпошта створило власну службу авіабезпеки, яка займатиметься контролем безпеки міжнародних поштових відправлень.

Фахівці служби пройшли спеціальне навчання під керівництвом експертів Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC).

Про це повідомив генеральний директор АТ Укрпошта Ігор Смілянський у Telegram

«Ні, свої літаки ми поки що не купуємо. І це ще не означає, що від завтра літаки з нашими посилками знову піднімуться з Борисполя. Хоча ми тепер до цього готові й дуже мріємо про цей день», — зазначив він.

Що це дає

За словами Смілянського, нова служба має зробити міжнародну доставку не лише швидкою, а й безпечною для авіаційних та логістичних партнерів Укрпошти.

Компанія використовує 159 авіамаршрутів і здійснює міжнародний поштовий обмін із 230 країнами та територіями світу.

Основні поштові потоки проходять через авіахаби в Лондоні, Франкфурті, Варшаві, Ризі та Кишиневі. Резервними маршрутами є Прага, Амстердам, Бухарест і Братислава.

В Укрпошті пояснюють, що міжнародні партнери приділяють особливу увагу безпеці відправлень з України, зокрема через ризик потрапляння до посилок зброї, заборонених речовин або вибухонебезпечних предметів.

Компанія заявляє, що понад 90% посилок обробляються та випускаються за кордон протягом максимум 24 годин. Водночас навіть кілька відправлень, які потребують додаткової перевірки, можуть призвести до затримки значно більшого поштового потоку.

«Дуже прикро, коли через питання до 1−5 посилок в аеропорту чи на кордоні зупиняється ціла 20-тонна фура, а тисячі посилок затримуються на 1−2 дні через перевірку на небезпечні вантажі», — розповів Смілянський.

За його словами, такі затримки мають безпосередній вплив на український бізнес. Від швидкості доставки залежать відносини підприємців із покупцями, їхні рейтинги на маркетплейсах, повторні замовлення та конкурентоспроможність українських товарів на міжнародних ринках.

Власна служба авіабезпеки має зменшити кількість подібних випадків і підвищити рівень довіри міжнародних партнерів до українських поштових відправлень.

Смілянський не розкрив конкретних заходів безпеки та перелік спеціалізованого обладнання, яке використовує компанія. Водночас він повідомив, що фахівці Укрпошти пройшли навчання за участю експертів UNODC. Воно охоплювало міжнародні методики формування ризик-профілів, а також виявлення небезпечних і заборонених вкладень.

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