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Maudau скорочує частину персоналу через атаки

Фондовий ринок
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Маркетплейс Maudau, який входить до Fozzy Group, повідомив про вимушену оптимізацію штату через наслідки ударів росії по логістичних об’єктах.
Про це йдеться у заяві компанії.
У Maudau зазначили, що скорочення штату необхідне, щоб зберегти стійкість бізнесу, адаптуватися до нових умов та продовжити роботу.
У Maudau наголосили, що скорочення працівників є складним рішенням, а також запевнили, що процес постараються провести максимально чесно, коректно та з повагою до всіх співробітників.
Maudau (ТОВ «Маудау») — це український онлайн-маркетплейс, який позиціонує себе як «маркет повсякденних штук». Платформа створена для покупок товарів першої необхідності.
За даними на сайті маркетплейсу, в Maudau працює понад 700 людей.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
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