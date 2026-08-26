Maudau скорочує частину персоналу через атаки
— Фондовий ринок
Маркетплейс Maudau, який входить до Fozzy Group, повідомив про вимушену оптимізацію штату через наслідки ударів росії по логістичних об’єктах.
Про це йдеться у заяві компанії.
У Maudau зазначили, що скорочення штату необхідне, щоб зберегти стійкість бізнесу, адаптуватися до нових умов та продовжити роботу.
У Maudau наголосили, що скорочення працівників є складним рішенням, а також запевнили, що процес постараються провести максимально чесно, коректно та з повагою до всіх співробітників.
Maudau (ТОВ «Маудау») — це український онлайн-маркетплейс, який позиціонує себе як «маркет повсякденних штук». Платформа створена для покупок товарів першої необхідності.
За даними на сайті маркетплейсу, в Maudau працює понад 700 людей.Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.