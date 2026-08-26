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Київстар з 26 серпня оновлює умови інтернету в деяких країнах роумінгу — деталі

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Київстар з 26 серпня оновлює умови інтернету в деяких країнах роумінгу — деталі
Київстар з 26 серпня оновлює умови інтернету в деяких країнах роумінгу — деталі
З 26 серпня 2026 року абоненти передплати та Все разом зможуть користуватися мобільним інтернетом у країнах 4-ї та 5-ї зон роумінгу лише після того, як самостійно підтвердять розблокування мобільного інтернету.
Про це пише Київстар.
Для абонентів діятиме Блокування інтернет-роумінгу у країнах з вимогливими тарифами. Ця послуга підключається автоматично та без доплат, і допоможе уникнути непередбачуваних витрат на мобільний інтернет у роумінгу.
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Абонентам, які вже перебувають у країнах 4-ї та 5-ї зон роумінгу, послуга підключиться з 26 серпня 2026 року. Для решти абонентів передплати послуга підключатиметься поступово протягом місяця.

Країни, в яких діятиме послуга

4 зона: Беліз, Бенін, Болівія, Ботсвана, Буркіна-Фасо, Венесуела, Габон, Гана, Гвінея, Гернсі, Гуам, Кабо-Верде, Лаос, Малаві, Мальдіви, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Нідерландські Антильські острови, острів Пасхи, Руанда, Есватіні (Свазіленд), Сенегал, Суринам, С’єрра-Леоне, Того, Уганда, Французька Полінезія, Екваторіальна Гвінея. Вартість інтернету — 122,88 грн/1 МБ.
5 зона: Британські Віргінські острови, Бруней Даруссалам, Гамбія, Гондурас, Зімбабве, Ємен, Іран, Куба, Ліван, Лівія, Нігер, Сирія, Ефіопія, Монголія, а також морський та авіатранспорт. Вартість інтернету — 409,60 грн/1 МБ.
Також блокування діятиме в мережах AeroMobile та Wireless Maritime Services, де вартість інтернету становить 300 грн/безліміт на добу. Коли ви використаєте 100 МБ, швидкість знизиться до 128 Кбіт/с.

Що зробити

Якщо вам потрібен мобільний інтернет у цих країнах, ви можете будь-коли самостійно розблокувати доступ у Мій Київстар або за запитом *106*30*0#.
Раніше писали, що Київстар першим серед українських операторів запустив послугу SIM для подорожей — окрему eSIM для мобільного інтернету в роумінгу. Вона працює у 38 країнах і дозволяє користуватися мобільним інтернетом без регулярної абонплати — користувач сплачує лише за обраний пакет гігабайтів.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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