Київстар з 26 серпня оновлює умови інтернету в деяких країнах роумінгу — деталі Сьогодні 15:35 — Особисті фінанси

Київстар з 26 серпня оновлює умови інтернету в деяких країнах роумінгу — деталі

З 26 серпня 2026 року абоненти передплати та Все разом зможуть користуватися мобільним інтернетом у країнах 4-ї та 5-ї зон роумінгу лише після того, як самостійно підтвердять розблокування мобільного інтернету.

Про це пише Київстар

Для абонентів діятиме Блокування інтернет-роумінгу у країнах з вимогливими тарифами . Ця послуга підключається автоматично та без доплат, і допоможе уникнути непередбачуваних витрат на мобільний інтернет у роумінгу.

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Абонентам, які вже перебувають у країнах 4-ї та 5-ї зон роумінгу, послуга підключиться з 26 серпня 2026 року. Для решти абонентів передплати послуга підключатиметься поступово протягом місяця.

Країни, в яких діятиме послуга

4 зона: Беліз, Бенін, Болівія, Ботсвана, Буркіна-Фасо, Венесуела, Габон, Гана, Гвінея, Гернсі, Гуам, Кабо-Верде, Лаос, Малаві, Мальдіви, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Нідерландські Антильські острови, острів Пасхи, Руанда, Есватіні (Свазіленд), Сенегал, Суринам, С’єрра-Леоне, Того, Уганда, Французька Полінезія, Екваторіальна Гвінея. Вартість інтернету — 122,88 грн/1 МБ.

5 зона: Британські Віргінські острови, Бруней Даруссалам, Гамбія, Гондурас, Зімбабве, Ємен, Іран, Куба, Ліван, Лівія, Нігер, Сирія, Ефіопія, Монголія, а також морський та авіатранспорт. Вартість інтернету — 409,60 грн/1 МБ.

Також блокування діятиме в мережах AeroMobile та Wireless Maritime Services, де вартість інтернету становить 300 грн/безліміт на добу. Коли ви використаєте 100 МБ, швидкість знизиться до 128 Кбіт/с.

Що зробити

Якщо вам потрібен мобільний інтернет у цих країнах, ви можете будь-коли самостійно розблокувати доступ у Мій Київстар або за запитом *106*30*0#

Раніше писали, що Київстар першим серед українських операторів запустив послугу SIM для подорожей — окрему eSIM для мобільного інтернету в роумінгу. Вона працює у 38 країнах і дозволяє користуватися мобільним інтернетом без регулярної абонплати — користувач сплачує лише за обраний пакет гігабайтів.

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