З 26 серпня 2026 року абоненти передплати та Все разом зможуть користуватися мобільним інтернетом у країнах 4-ї та 5-ї зон роумінгу лише після того, як самостійно підтвердять розблокування мобільного інтернету.
5 зона: Британські Віргінські острови, Бруней Даруссалам, Гамбія, Гондурас, Зімбабве, Ємен, Іран, Куба, Ліван, Лівія, Нігер, Сирія, Ефіопія, Монголія, а також морський та авіатранспорт. Вартість інтернету — 409,60 грн/1 МБ.
Також блокування діятиме в мережах AeroMobile та Wireless Maritime Services, де вартість інтернету становить 300 грн/безліміт на добу. Коли ви використаєте 100 МБ, швидкість знизиться до 128 Кбіт/с.
Що зробити
Якщо вам потрібен мобільний інтернет у цих країнах, ви можете будь-коли самостійно розблокувати доступ у Мій Київстар або за запитом *106*30*0#.
Раніше писали, що Київстар першим серед українських операторів запустив послугу SIM для подорожей — окрему eSIM для мобільного інтернету в роумінгу. Вона працює у 38 країнах і дозволяє користуватися мобільним інтернетом без регулярної абонплати — користувач сплачує лише за обраний пакет гігабайтів.