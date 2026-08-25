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Київстар запустив послугу SIM для подорожей

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Туристка зі смартфоном
Туристка зі смартфоном
Київстар першим серед українських операторів запустив послугу SIM для подорожей — окрему eSIM для мобільного інтернету в роумінгу.
Вона працює у 38 країнах і дозволяє користуватися мобільним інтернетом без регулярної абонплати — користувач сплачує лише за обраний пакет гігабайтів.

Як це працює

SIM для подорожей — це окрема eSIM із новим номером, яка призначена виключно для мобільного інтернету за кордоном. Вона не передбачає дзвінків та SMS.
  • Користувачі самі обирають необхідний пакет інтернету — 5, 10, 20 або 40 ГБ і сплачують лише за нього.
  • При цьому користуватися SIM для подорожей можуть не лише абоненти Київстар — eSIM доступна й абонентам інших мобільних операторів.
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Щоб скористатися SIM для подорожей, потрібно придбати її в інтернет-магазині Київстар, встановити eSIM на смартфон із підтримкою цієї технології та активувати її. Після цього мобільним інтернетом у роумінгу можна користуватися в усіх країнах, де доступна послуга.
SIM для подорожей доступна у 38 країнах, зокрема в Австрії, Азербайджані, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Кіпрі, Латвії, Литві, Ліхтенштейні, Люксембурзі, Мальті, Молдові, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Польщі, Південній Кореї, Португалії, Румунії, Сербії, Словаччині, Словенії, США, Туреччині, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії та Швеції. Також послуга діє у Гваделупі, Мартиніці та Французькій Гвіані. В окремих країнах покриття включає популярні острови та території, зокрема Канарські й Азорські острови, Мадейру, Корсику, Ібіцу, Ватикан і Сан-Марино.
У Київстарі нагадали, що сьогодні абонентам вже доступні VoLTE у роумінгу, що забезпечує голосові виклики через мережі 4G, а також 5G-роумінг у десятках країн світу. Також абоненти можуть користуватися послугою Роумінг як вдома, яка дозволяє користуватися мобільним зв’язком за кордоном на умовах, наближених до домашнього тарифу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КиївстарМобільний інтернет
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