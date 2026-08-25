НБУ ввів в обіг пам’ятну монету «До 35-річчя Незалежності України» (фото) Сьогодні 12:13 — Казна та Політика

НБУ ввів в обіг пам’ятну монету «До 35-річчя Незалежності України» (фото)

У День Незалежності України, 24 серпня 2026 року, Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету «До 35-річчя Незалежності України».

Про це пише НБУ

Монета продовжує серію «Українська держава» та присвячена 35-тій річниці проголошення незалежності України — одній із найважливіших подій сучасної історії української державності, що втілила тисячолітнє прагнення українського народу до свободи.

Презентація цієї унікальної срібної пам’ятної монети відбулася у Верховній Раді України. Саме тут 35 років тому, 24 серпня 1991 року, відбулося ухвалення Акта проголошення незалежності України.

«Для Національного банку кожна пам’ятна монета — це можливість говорити голосом символів, нагадувати про важливе і закарбовувати пам’ять. Коли ми шукали образ, який найточніше втілює 35 років Незалежності України, то обрали щит. Він зазнав ударів, але не зламався, вистояв. Це метафора України. А рука українського воїна, що міцно тримає цей щит, нагадує, що незалежність захищають люди, українські воїни. Захищають заради майбутнього, яке символізує простий, як і усі справжні цінності, дитячий малюнок — на ньому дитина, серце, сонце, дім. Схиляємо голову перед тими, хто віддав життя за ці цінності. Дякуємо тим, хто захищає їх зараз», — наголосив Голова Національного банку України Андрій Пишний.

«Сьогоднішній день продемонстрував дуже важливу складову нашого єднання. Різні парламентарі, різні люди, різні епохи, але мета в усіх одна — зробити все, щоб Україна вистояла, щоб Україна перемогла. Це є лейтмотивом для кожного з нас. Перед нами великі цілі, і ми неодмінно їх досягнемо. А велич цього моменту повинна бути закарбована у символах, які нестимуть цю інформацію для наступних поколінь, зокрема в українських грошах», — зазначив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Дизайн монети

Пам’ятна монета «До 35-річчя Незалежності України» має номінал 20 гривень, виготовлена зі срібла 925 проби, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», маса дорогоцінного металу в чистоті — 62,2 г. Гурт монети — гладкий із заглибленими написами. Монета оздоблена патинуванням та локальною позолотою. Її тираж — до 5 000 штук.

На аверсі монети зображено руку військового, що тримає щит. Угорі — зображення дитячого малюнка, що слугує талісманом для захисника. У верхній частині зліва розміщено: напис УКРАЇНА, справа — малий Державний Герб України, рік карбування монети — 2026, номінал 20 та графічний знак гривні ₴. По колу напис: 35 РОКІВ БОРОТЬБИ ЗА МАЙБУТНЄ.

На реверсі зображено зовнішній бік щита з пошкодженнями, що символізує боротьбу за свободу та незалежність українського народу.

Художник — Андрій Сагач.

Реалізація монети

Придбати пам’ятну монету «До 35-річчя Незалежності України» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів (перелік яких зазначено на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку).

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