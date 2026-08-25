Україна та Велика Британія підписали історичну угоду в сфері ШІ
Україна та Велика Британія уклали історичну угоду про співробітництво в сфері військового штучного інтелекту (ШІ).
Документ підписали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у Києв.
Що це дає
Лондон став першим міжнародним партнером, який отримав доступ до українських лабораторій штучного інтелекту. Ці центри містять унікальні бойові дані, зібрані під час війни, і використовуються для навчання систем ШІ, здатних автоматично виявляти цілі та посилювати захист військових об’єктів.
Партнерство передбачає запуск пілотних проєктів у галузі оборони та національної безпеки. До них будуть залучені дослідники, інженери, технологічні компанії та військові експерти обох країн.
Спочатку співробітництво зосередиться на розробці рішень для захисту інфраструктури та військ, а в перспективі охопить ширший спектр оборонних технологій.
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