Україна та Велика Британія підписали історичну угоду в сфері ШІ Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Україна та Велика Британія підписали історичну угоду в сфері ШІ

Україна та Велика Британія уклали історичну угоду про співробітництво в сфері військового штучного інтелекту (ШІ).

Документ підписали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у Києв.

Що це дає

Лондон став першим міжнародним партнером, який отримав доступ до українських лабораторій штучного інтелекту. Ці центри містять унікальні бойові дані, зібрані під час війни, і використовуються для навчання систем ШІ, здатних автоматично виявляти цілі та посилювати захист військових об’єктів.

Партнерство передбачає запуск пілотних проєктів у галузі оборони та національної безпеки. До них будуть залучені дослідники, інженери, технологічні компанії та військові експерти обох країн.

Спочатку співробітництво зосередиться на розробці рішень для захисту інфраструктури та військ, а в перспективі охопить ширший спектр оборонних технологій.

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