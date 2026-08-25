Понад 300 АЗС в Україні зруйновані або уражені за пів року Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

В Україні за останні пів року понад 300 автозаправних станцій були зруйновані або зазнали уражень внаслідок обстрілів. Це завдало вагомих збитків економіці країни.

Про це міністр енергетики Денис Шмигаль.

За словами посадовця, автозаправні станції сьогодні де-факто є об’єктами критичної інфраструктури, оскільки забезпечують пальним ринок і населення. Через постійні атаки уряд перебуває у щотижневому скоординованому діалозі з представниками мереж.

«Більше трьох сотень автозаправочних станцій отримали ураження або були зруйновані за останні буквально півроку. Це, звичайно, вагомі втрати для нашої економіки. Електроенергетичний комплекс постраждав взагалі дуже суттєво», — наголосив він.

Шмигаль підкреслив, що Міністерство фінансів спільно з бізнесом наразі шукає варіанти запровадження страхування та створення відповідного фонду.

При цьому окрему стрічку в держбюджеті для відшкодування по електроенергетиці закладати не планується. Водночас розроблені плани стійкості передбачають фінансування об’єктів критичної інфраструктури незалежно від їхньої форми власності.

Підтримка енергосектору та 5 млрд євро

Держава надає допомогу у відновленні не лише державним підприємствам, а й усім компаніям, які володіють об’єктами критичної інфраструктури. Для цього залучають зокрема кошти Фонду підтримки енергетики.

«Тому ось цей масований, ну, насправді, в межах там 5 млрд євро, як було сказано на початку року, ресурс він сьогодні спрямовується і на захист, і на відновлення, і, відповідно, на підтримку енергетичного бізнесу», — повідомив Шмигаль.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.