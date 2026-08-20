Київстар представив «Дитячий тариф» — вартість та умови Сьогодні 09:35 — Особисті фінанси

Дитина користується смартфоном

Київстар запустив окремий тариф для дітей віком від 6 до 16 років. Його головна особливість для батьків — відсутність додаткових списань після вичерпання пакетів послуг.

Про це Finance.ua стало відомо із пресрелізу компанії.

Вартість та умови тарифу

Вартість Дитячого тарифу становить 270 грн за 4 тижні.

за 4 тижні. Також можна одразу оплатити послугу на 366 днів — це коштує 2 000 грн.

За умовами тарифу, після використання пакетних хвилин, мобільного інтернету чи SMS додаткова тарифікація не нараховується. Відповідна послуга просто призупиняється до наступного розрахункового періоду.

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Також у тарифі заблоковані деякі платні розважальні сервіси та рекламні підписки.

Окремо діє послуга «Ми разом»: навіть за несплаченої абонплати дитина може телефонувати на один заздалегідь визначений номер Київстар.

Що входить у тариф

У межах тарифу без використання пакетних мегабайт можна користуватися освітніми платформами та застосунками, а також окремими розважальними сервісами, зокрема TikTok і Roblox.

Підключити тариф або перейти на нього з іншого тарифного плану можна в магазині Київстар.

Важливо:

для нового підключення потрібно підтвердити свідоцтво про народження дитини в «Дії» одного з батьків або опікунів;

одного з батьків або опікунів; інші члени родини оформити тариф для дитини не зможуть.

Детальніше про умови Дитячого тарифу можна дізнатися на сайті Київстар.

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