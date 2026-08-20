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Київстар представив «Дитячий тариф» — вартість та умови

Особисті фінанси
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Дитина користується смартфоном
Дитина користується смартфоном
Київстар запустив окремий тариф для дітей віком від 6 до 16 років. Його головна особливість для батьків — відсутність додаткових списань після вичерпання пакетів послуг.
Про це Finance.ua стало відомо із пресрелізу компанії.

Вартість та умови тарифу

  • Вартість Дитячого тарифу становить 270 грн за 4 тижні.
  • Також можна одразу оплатити послугу на 366 днів — це коштує 2 000 грн.
За умовами тарифу, після використання пакетних хвилин, мобільного інтернету чи SMS додаткова тарифікація не нараховується. Відповідна послуга просто призупиняється до наступного розрахункового періоду.
Також у тарифі заблоковані деякі платні розважальні сервіси та рекламні підписки.
Окремо діє послуга «Ми разом»: навіть за несплаченої абонплати дитина може телефонувати на один заздалегідь визначений номер Київстар.
Київстар представив «Дитячий тариф» — вартість та умови

Що входить у тариф

У межах тарифу без використання пакетних мегабайт можна користуватися освітніми платформами та застосунками, а також окремими розважальними сервісами, зокрема TikTok і Roblox.
Підключити тариф або перейти на нього з іншого тарифного плану можна в магазині Київстар.
Важливо:
  • для нового підключення потрібно підтвердити свідоцтво про народження дитини в «Дії» одного з батьків або опікунів;
  • інші члени родини оформити тариф для дитини не зможуть.
Детальніше про умови Дитячого тарифу можна дізнатися на сайті Київстар.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Діти й грошіКиївстарТарифи Київстар
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