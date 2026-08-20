ТОП-6 фінансових порад для молоді

Непередбачені витрати ніколи не попереджають заздалегідь. Ремонт телефону, термінова поїздка чи перерва в роботі — значно спокійніше сприймаються, якщо є власний запас коштів.
Не поспішати жити «на майбутню зарплату»
Кредитна картка чи позика можуть допомогти у певних ситуаціях, але перед оформленням варто розібратися у вартості кредиту та переконатися, що майбутні платежі відповідають вашим фінансовим можливостям.
Перша робота — це старт кар’єрного шляху. Нові знання, професійні навички, мови та додаткове навчання можуть стати інвестицією у майбутнє із вищим доходом.
Приклад
Отримана заробітна плата 15 000 грн. Можна витратити все й чекати наступної зарплати. А можна частину коштів спрямувати на поточні потреби, частину — на власні бажання, а ще частину — відкласти на фінансову ціль та резерв.
Спробуйте правило 50/30/20: 50% — обов’язкові витрати (житло, комунальні послуги, продукти, транспорт); 30% — особисті цілі, відпочинок, навчання або великі покупки; 20% — резервний фонд.
Що це дасть
Такий розподіл коштів допомагає контролювати витрати, уникати імпульсивних витрат та поступово створювати резервний фонд. Фінансова стійкість залежить не лише від розміру доходу, а й від того, наскільки відповідально ми плануємо бюджет та розпоряджаємося власними коштами.