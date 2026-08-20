ТОП-6 фінансових порад для молоді Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

ТОП-6 фінансових порад для молоді

Перша робота — це чудовий момент, щоб навчитися не просто заробляти гроші, а керувати ними, планувати майбутнє та поступово будувати власну фінансову незалежність

Про це пише Фінкульт

Фінансова самостійність — це не лише про те, скільки ти заробляєш. Це про те, як ти розпоряджаєшся тим, що заробив.

Спочатку сплануй, потім витрачай

Склади простий бюджет: скільки потрібно на обов’язкові витрати, скільки можна витратити на себе, а яку частину варто відкласти.

Зробити заощадження звичкою

Не обов’язково починати із великих сум. Навіть 10% від доходу — це вже старт. Головне — регулярність.

Поставити фінансові цілі

Хочеш новий ноутбук, навчання, подорож чи власне житло? Визнач суму та строк та порахуй, скільки потрібно відкладати щомісяця.

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Фінансовий резерв

Непередбачені витрати ніколи не попереджають заздалегідь. Ремонт телефону, термінова поїздка чи перерва в роботі — значно спокійніше сприймаються, якщо є власний запас коштів.

Не поспішати жити «на майбутню зарплату»

Кредитна картка чи позика можуть допомогти у певних ситуаціях, але перед оформленням варто розібратися у вартості кредиту та переконатися, що майбутні платежі відповідають вашим фінансовим можливостям.

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Інвестувати у себе

Перша робота — це старт кар’єрного шляху. Нові знання, професійні навички, мови та додаткове навчання можуть стати інвестицією у майбутнє із вищим доходом.

Приклад

Отримана заробітна плата 15 000 грн. Можна витратити все й чекати наступної зарплати. А можна частину коштів спрямувати на поточні потреби, частину — на власні бажання, а ще частину — відкласти на фінансову ціль та резерв.

Спробуйте правило 50/30/20: 50% — обов’язкові витрати (житло, комунальні послуги, продукти, транспорт); 30% — особисті цілі, відпочинок, навчання або великі покупки; 20% — резервний фонд.

Що це дасть

Такий розподіл коштів допомагає контролювати витрати, уникати імпульсивних витрат та поступово створювати резервний фонд. Фінансова стійкість залежить не лише від розміру доходу, а й від того, наскільки відповідально ми плануємо бюджет та розпоряджаємося власними коштами.

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