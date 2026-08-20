Змінили місце проживання — як перевести пенсію за новою адресою Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Перевести пенсію за новою адресою можна онлайн

Зміна місця проживання — це завжди виклик, але за клопотами з переїздом важливо не забути про важливі юридичні деталі. Багато пенсіонерів помилково вважають, що Пенсійний фонд України отримує дані про нову адресу автоматично. Насправді це не так.

Якщо не повідомити ПФУ особисто, у базі даних пенсіонер й надалі проходитиме за старою реєстрацією. Це може створити серйозні проблеми — зокрема, обов’язок щороку проходити фізичну ідентифікацію (якщо стара адреса належить до тимчасово окупованих територій), а в разі її непроходження до 31 грудня виплату пенсії просто припинять.

Як пенсіонерам перевести виплати за новою адресою

Перевести пенсію за фактичним місцем проживання можна двома способами:

офлайн: звернутися особисто в паперовій формі до найближчого сервісного центру або органу ПФУ;

звернутися особисто в паперовій формі до найближчого сервісного центру або органу ПФУ; онлайн: подати заяву в електронній формі через Портал електронних послуг ПФУ.

До заяви обов’язково додаються копії:

паспорта громадянина України;

реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП / ідентифікаційного коду);

пенсійного посвідчення.

Покрокова інструкція для подачі заяви онлайн

Якщо ви обираєте зручний онлайн-формат, процедура займе всього кілька хвилин:

Авторизація: Перейдіть на Портал електронних послуг ПФУ та увійдіть за допомогою електронного підпису (Дія.Підпис або КЕП/ЕЦП). Вибір послуги: У лівому боковому меню знайдіть та оберіть розділ «Заяви на перерахунок пенсії». Заповнення: Заповніть форму заяви, обов’язково вказавши пункт «Взяття на облік (у новому районі)». Завантаження документів: Прикріпіть скановані копії або фотографії паспорта, РНОКПП та пенсійного посвідчення. Підписання: Перевірте введені дані та підпишіть заяву за допомогою Дія. Підпису чи КЕП/ЕЦП.

Раніше ми повідомляли , що пенсіонери, які тимчасово перебувають за межами України, зобов’язані проходити фізичну ідентифікацію щороку. Тобто щобзабезпечити виплату пенсії у 2027 році, необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року.

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