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Немає квитків на потяг? Військові можуть скористатися спеціальним резервом

Особисті фінанси
43
Потяг УЗ
Потяг УЗ
Українські військовослужбовці та члени їхніх родин мають можливість бронювати та купувати залізничні квитки зі спеціального резерву «Укрзалізниці», навіть якщо у загальному продажу місць вже немає. Із посиланням на УЗ розповідаємо, як це зробити.
Сервіс є актуальним для тих, хто вирушає у відрядження, їде на лікування або повертається з відпустки.
Скористатися послугою можуть самі захисники, а також їхні близькі — батьки, чоловік або дружина та діти.

Як оформити квитки

Бронювання доступне у термін від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції. Зробити це можна двома шляхами:
1. Онлайн через застосунок «Армія+»:
  • перейдіть до розділу «Укрзалізниці» у застосунку «Армія+»;
  • здійсніть стандартний пошук необхідного рейсу;
  • введіть дані пасажира та оплатіть квиток.
2. Через сервіс на вебпорталі УЗ:
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Для забезпечення анонімності акаунт на ім’я пасажира в застосунку не створюється, тому придбаний електронний квиток необхідно обов’язково зберегти одразу після купівлі. Зробити це можна двома способами:
  • натиснути на позначку «меню» у картці квитка, вибрати «Показати PDF-квиток» та зберегти його на пристрій;
  • вказати свою електронну пошту під час оформлення, щоб отримати файл листа.
Після підтвердження бронювання квиток потрібно викупити в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда. Із собою необхідно мати військовий квиток або посвідчення офіцера.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВійськовослужбовецьУкрзалізницяПродаж квитків
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