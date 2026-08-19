Немає квитків на потяг? Військові можуть скористатися спеціальним резервом Сьогодні 16:21 — Особисті фінанси

Потяг УЗ

Українські військовослужбовці та члени їхніх родин мають можливість бронювати та купувати залізничні квитки зі спеціального резерву «Укрзалізниці», навіть якщо у загальному продажу місць вже немає. Із посиланням на УЗ розповідаємо, як це зробити.

Сервіс є актуальним для тих, хто вирушає у відрядження, їде на лікування або повертається з відпустки.

Скористатися послугою можуть самі захисники, а також їхні близькі — батьки, чоловік або дружина та діти.

Як оформити квитки

Бронювання доступне у термін від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції. Зробити це можна двома шляхами:

1. Онлайн через застосунок «Армія+»:

перейдіть до розділу «Укрзалізниці» у застосунку «Армія+»;

здійсніть стандартний пошук необхідного рейсу;

введіть дані пасажира та оплатіть квиток.

2. Через сервіс на вебпорталі УЗ:

для цього треба подати заявку для подальшого викупу в касі.

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Для забезпечення анонімності акаунт на ім’я пасажира в застосунку не створюється, тому придбаний електронний квиток необхідно обов’язково зберегти одразу після купівлі. Зробити це можна двома способами:

натиснути на позначку «меню» у картці квитка, вибрати «Показати PDF-квиток» та зберегти його на пристрій;

вказати свою електронну пошту під час оформлення, щоб отримати файл листа.

Після підтвердження бронювання квиток потрібно викупити в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда. Із собою необхідно мати військовий квиток або посвідчення офіцера.

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