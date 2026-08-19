Немає квитків на потяг? Військові можуть скористатися спеціальним резервом
Українські військовослужбовці та члени їхніх родин мають можливість бронювати та купувати залізничні квитки зі спеціального резерву «Укрзалізниці», навіть якщо у загальному продажу місць вже немає. Із посиланням на УЗ розповідаємо, як це зробити.
Сервіс є актуальним для тих, хто вирушає у відрядження, їде на лікування або повертається з відпустки.
Скористатися послугою можуть самі захисники, а також їхні близькі — батьки, чоловік або дружина та діти.
Як оформити квитки
Бронювання доступне у термін від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції. Зробити це можна двома шляхами:
1. Онлайн через застосунок «Армія+»:
- перейдіть до розділу «Укрзалізниці» у застосунку «Армія+»;
- здійсніть стандартний пошук необхідного рейсу;
- введіть дані пасажира та оплатіть квиток.
2. Через сервіс на вебпорталі УЗ:
- для цього треба подати заявку для подальшого викупу в касі.
Для забезпечення анонімності акаунт на ім’я пасажира в застосунку не створюється, тому придбаний електронний квиток необхідно обов’язково зберегти одразу після купівлі. Зробити це можна двома способами:
- натиснути на позначку «меню» у картці квитка, вибрати «Показати PDF-квиток» та зберегти його на пристрій;
- вказати свою електронну пошту під час оформлення, щоб отримати файл листа.
Після підтвердження бронювання квиток потрібно викупити в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда. Із собою необхідно мати військовий квиток або посвідчення офіцера.
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