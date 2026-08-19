Як змінять вимоги до укриттів — деталі Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Як змінять вимоги до укриттів — деталі

19 серпня ВР в першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає важливі зміни щодо доступу до укриттів і посилення вимог до їхнього утримання.

За це рішення проголосували 296 нардепів.

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Що пропонується

Законопроєкт пропонує заборонити використовувати укриття не за призначенням.

На час воєнного стану також планують заборонити розривати договори оренди таких приміщень. Укриття хочуть перевіряти щомісяця та встановити там камери спостереження.

У громадських місцях планують збільшити кількість швидкоспоруджуваних модульних укриттів.

Пропонується запровадити відповідальність для тих, хто перешкоджає людям потрапити до укриття.

Раніше Finance.ua писав , що в Україні наразі налічується близько 61 тисяча укриттів різних типів, однак вони можуть забезпечити захист лише приблизно для половини населення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що президент Володимир Зеленський підписав Закон 4778-IX, який, зокрема, робить обов’язковим будівництво укриттів під час зведення нових житлових і інфраструктурних об’єктів.

Закон також передбачає створення мережі сучасних центрів безпеки у громадах та включення схем захисних споруд безпосередньо до містобудівної документації.

Водночас Київ виділив понад 2,1 млрд грн на укриття в 2026 році. У 2025 році майже аналогічний обсяг коштів спрямовували виключно на нове будівництво.

Також ми писали , які типи укриття існують: їхні можливості та скільки це коштує.

Нагадаємо, у «Дії» можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття. Це забезпечить швидкий доступ до інформації про найближчі укриття в разі виникнення загрози.

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