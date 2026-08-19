0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як змінять вимоги до укриттів — деталі

Казна та Політика
48
Як змінять вимоги до укриттів — деталі
Як змінять вимоги до укриттів — деталі
19 серпня ВР в першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає важливі зміни щодо доступу до укриттів і посилення вимог до їхнього утримання.
Про це повідомляє сайт ВРУ. Депутати прийняли за основу відповідний законопроєкт (№ 15397).
За це рішення проголосували 296 нардепів.
Читайте також

Що пропонується

Законопроєкт пропонує заборонити використовувати укриття не за призначенням.
На час воєнного стану також планують заборонити розривати договори оренди таких приміщень. Укриття хочуть перевіряти щомісяця та встановити там камери спостереження.
У громадських місцях планують збільшити кількість швидкоспоруджуваних модульних укриттів.
Пропонується запровадити відповідальність для тих, хто перешкоджає людям потрапити до укриття.
Читайте також
Раніше Finance.ua писав, що в Україні наразі налічується близько 61 тисяча укриттів різних типів, однак вони можуть забезпечити захист лише приблизно для половини населення.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що президент Володимир Зеленський підписав Закон 4778-IX, який, зокрема, робить обов’язковим будівництво укриттів під час зведення нових житлових і інфраструктурних об’єктів.
Закон також передбачає створення мережі сучасних центрів безпеки у громадах та включення схем захисних споруд безпосередньо до містобудівної документації.
Водночас Київ виділив понад 2,1 млрд грн на укриття в 2026 році. У 2025 році майже аналогічний обсяг коштів спрямовували виключно на нове будівництво.
Також ми писали, які типи укриття існують: їхні можливості та скільки це коштує.
Нагадаємо, у «Дії» можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття. Це забезпечить швидкий доступ до інформації про найближчі укриття в разі виникнення загрози.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems