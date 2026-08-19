Раніше Finance.ua писав, що в Україні наразі налічується близько 61 тисяча укриттів різних типів, однак вони можуть забезпечити захист лише приблизно для половини населення.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що президент Володимир Зеленський підписав Закон 4778-IX, який, зокрема, робить обов’язковим будівництво укриттів під час зведення нових житлових і інфраструктурних об’єктів.
Закон також передбачає створення мережі сучасних центрів безпеки у громадах та включення схем захисних споруд безпосередньо до містобудівної документації.
Водночас Київ виділив понад 2,1 млрд грн на укриття в 2026 році. У 2025 році майже аналогічний обсяг коштів спрямовували виключно на нове будівництво.
Також ми писали, які типи укриття існують: їхні можливості та скільки це коштує.
Нагадаємо, у «Дії» можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття. Це забезпечить швидкий доступ до інформації про найближчі укриття в разі виникнення загрози.