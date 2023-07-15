Які типи укриття існують: їхні можливості та скільки це коштує — Finance.ua

Які типи укриття існують: їхні можливості та скільки це коштує Сьогодні 09:38 — Особисті фінанси

Які типи укриття існують: їхні можливості та скільки це коштує

Повномасштабна війна з росією відкрила новий сегмент на будівельному ринку — бомбосховища «під ключ». Перша хвиля підвищення попиту на укриття відбулася у квітні-травні минулого року, після звільнення північних областей від російських окупантів.

Однак на фоні розмов про загрозу ядерного удару рф та аварії на Запорізькій АЕС замовлень бомбосховищ знову побільшало, адже українці хочуть убезпечити себе та своїх близьких.

Якими бувають укриття, скільки це коштує та які документи потрібні, щоб їх збудувати — читайте у матеріалі Finance.ua.

Укриття з залізобетону

Такі бомбосховища призначені, як для приватних домогосподарств, так і для організацій та підприємств. У підземних сховищ із залізобетону є три головні переваги:

надійність;

довговічність;

практичність.

Таке бомбосховище може бути як окремою спорудою, так і приєднуватися до вже зведених будівель та виконувати роль «кімнати безпеки».

У мирний час такий бункер можна використовувати як місце для зберігання цінних речей, винний погріб, підсобне приміщення.

Укриття з металу

Такий тип бункерів використовують здебільшого для приватних домогосподарств. Також можна спроєктувати такі укриття для невеликих підприємств. Перебувати там можуть від 4 до 6 людей. Конструкція монтується нижче рівня землі.

Головна перевага такого бомбосховища — швидкі терміни будівництва, його можуть встановити всього за 5−7 днів. Цю конструкцію можуть виготовити на підприємстві та встановити уже в готовому вигляді.

Компанії також пропонують відразу укомплектувати укриття усім необхідним, щоб воно було вже готове до використання.

Яка вартість?

Ціна будівництва захисної споруди залежить від багатьох факторів:

розміру;

матеріалу;

особливостей місця, на якому планується будівництво;

рівню захисту і максимального часу перебування (без виходу назовні), на який розраховано укриття;

технічного оснащення споруди і комплектації;

вимог до введення в експлуатацію.

Як правило, орієнтовну вартість бомбосховища виробники можуть назвати вже при першій консультації, однак остаточна ціна буде сформована вже після огляду ділянки для будівництва та обговорення усіх деталей.

В компанії KMK Group нам розповіли, що вартість укриття Shelter Paneltim становить від 4 тис. євро за рахунок матеріалів, що використовується — бельгійського поліпропілену преміумкласу Paneltim. Ці укриття модульні та готові до встановлення без додаткового бетонування та обробки, тому термін встановлення може сягати від 2 годин.

Дещо дешевші пропозиції можна знайти на OLX. Наприклад, за 100 тис. грн там пропонують вже готову металеву конструкцію з вентиляційною системою. Бетонні бомбосховища замовляють, як правило, підприємства. Тому вони більші за площею та значно дорожчі. За укриття, площею 30 квадратних метрів, потрібно буде заплатити близько 700 тис. грн.

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