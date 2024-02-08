У «Дії» зʼявилась мапа укриттів з рейтингом та фото — Finance.ua
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У «Дії» зʼявилась мапа укриттів з рейтингом та фото

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У «Дії» зʼявилась мапа укриттів з рейтингом та фото
У «Дії» зʼявилась мапа укриттів з рейтингом та фото
Відтепер у «Дії» можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття. Це забезпечить швидкий доступ до інформації про найближчі укриття в разі виникнення загрози.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
«Тепер у „Дії“ можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття. Це значний крок у забезпеченні безпеки наших громадян. Працівники ДСНС та поліції проводять постійний моніторинг та обстеження, щоб дані про стан укриттів були актуальними та доступними для населення» — написав міністр.
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За словами міністра, наразі близько 84% із понад 60 тисяч об'єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території відповідають встановленим вимогам.
Дані з Єдиної інформаційної системи обліку укриттів відображатимуться в «Дії» разом із фото та описом конкретного об'єкта.
Користувачі зможуть побачити такі дані про укриття:
  • адреса;
  • вид укриття;
  • рейтинг;
  • фото;
  • доступність;
  • місткість.

Як знайти найближче укриття в «Дії»

Для того, щоб знайти найближче укриття в «Дії», необхідно зробити таке:
  • відкрити додаток «Дія»;
  • перейти в розділ «Незламність»;
  • натиснути «Показати найближчі»;
  • надати доступ до своєї геолокації;
  • обрати «Укриття»;
  • обрати потрібне укриття на карті;
  • прокласти маршрут.
Також можна:
  • Застосовувати фільтри, щоб вказати необхідні параметри, наприклад, пошук укриття для людей з інвалідністю.
  • Завантажити карту вашої області, щоб у разі небезпеки вона була під рукою.
У Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях укриття в застосунку недоступні з міркувань безпеки. Але їхні адреси можна дізнатися в органів місцевого самоврядування.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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