У «Дії» зʼявилась мапа укриттів з рейтингом та фото — Finance.ua

У «Дії» зʼявилась мапа укриттів з рейтингом та фото
Відтепер у «Дії» можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття. Це забезпечить швидкий доступ до інформації про найближчі укриття в разі виникнення загрози.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
«Тепер у „Дії“ можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття. Це значний крок у забезпеченні безпеки наших громадян. Працівники ДСНС та поліції проводять постійний моніторинг та обстеження, щоб дані про стан укриттів були актуальними та доступними для населення» — написав міністр.
За словами міністра, наразі близько 84% із понад 60 тисяч об'єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території відповідають встановленим вимогам.
Дані з Єдиної інформаційної системи обліку укриттів відображатимуться в «Дії» разом із фото та описом конкретного об'єкта.
Користувачі зможуть побачити такі дані про укриття:
- адреса;
- вид укриття;
- рейтинг;
- фото;
- доступність;
- місткість.
Як знайти найближче укриття в «Дії»
Для того, щоб знайти найближче укриття в «Дії», необхідно зробити таке:
- відкрити додаток «Дія»;
- перейти в розділ «Незламність»;
- натиснути «Показати найближчі»;
- надати доступ до своєї геолокації;
- обрати «Укриття»;
- обрати потрібне укриття на карті;
- прокласти маршрут.
Також можна:
- Застосовувати фільтри, щоб вказати необхідні параметри, наприклад, пошук укриття для людей з інвалідністю.
- Завантажити карту вашої області, щоб у разі небезпеки вона була під рукою.
У Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях укриття в застосунку недоступні з міркувань безпеки. Але їхні адреси можна дізнатися в органів місцевого самоврядування.
Поділитися новиною