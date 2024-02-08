У «Дії» зʼявилась мапа укриттів з рейтингом та фото — Finance.ua

У «Дії» зʼявилась мапа укриттів з рейтингом та фото Сьогодні 22:41

У «Дії» зʼявилась мапа укриттів з рейтингом та фото

Відтепер у «Дії» можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття. Це забезпечить швидкий доступ до інформації про найближчі укриття в разі виникнення загрози.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Тепер у „Дії“ можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття. Це значний крок у забезпеченні безпеки наших громадян. Працівники ДСНС та поліції проводять постійний моніторинг та обстеження, щоб дані про стан укриттів були актуальними та доступними для населення» — написав міністр.

Читайте також Скільки коштів витратили на укриття у школах в Україні

За словами міністра, наразі близько 84% із понад 60 тисяч об'єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території відповідають встановленим вимогам.

Дані з Єдиної інформаційної системи обліку укриттів відображатимуться в «Дії» разом із фото та описом конкретного об'єкта.

Користувачі зможуть побачити такі дані про укриття:

адреса;

вид укриття;

рейтинг;

фото;

доступність;

місткість.

Як знайти найближче укриття в «Дії»

Для того, щоб знайти найближче укриття в «Дії», необхідно зробити таке:

відкрити додаток «Дія»;

перейти в розділ «Незламність»;

натиснути «Показати найближчі»;

надати доступ до своєї геолокації;

обрати «Укриття»;

обрати потрібне укриття на карті;

прокласти маршрут.

Також можна:

Застосовувати фільтри, щоб вказати необхідні параметри, наприклад, пошук укриття для людей з інвалідністю.

Завантажити карту вашої області, щоб у разі небезпеки вона була під рукою.

У Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях укриття в застосунку недоступні з міркувань безпеки. Але їхні адреси можна дізнатися в органів місцевого самоврядування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.