Скільки коштів витратили на укриття у школах в Україні — Finance.ua

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Скільки коштів витратили на укриття у школах в Україні

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Скільки коштів витратили на укриття у школах в Україні
Скільки коштів витратили на укриття у школах в Україні
У 2023 році місцеві бюджети витратили на облаштування укриттів 1,1 млрд грн із передбачених 1,5 млрд грн, або 73,7% розподіленого обсягу. Про це свідчать дані звіту з виконання місцевих бюджетів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, у 2023 році територіальні громади не використали кошти у повному обсязі, що не дало можливості покращити безпекове середовище в освітніх закладах. Наприкінці 2023 року майже 400 млн грн повернули у державний бюджет.
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«Очікуємо, що Міністерство освіти та науки спільно з органами місцевого самоврядування проаналізують причини невикористання коштів у 2023 році, посилить контроль і забезпечить їх ефективне, цільове використання у поточному році. Маємо максимально забезпечити комфортні та безпечні умови для навчання дітей», — повідомив посадовець.
У 2024 році на облаштування укриттів передбачено 2,5 млрд грн, що більше на 66% ніж у минулому році.

Як використали кошти на укриття регіони України

У повному обсязі кошти субвенції розподілили всі області та місто Київ.
Найкращі показники використання коштів субвенції:
  • у Житомирській області — 43,7 млн грн (97%) розподіленого обсягу,
  • у Кіровоградській області — 29,6 млн грн (95%),
  • у Волинській області — 44,3 млн грн (92%),
  • у Хмельницькій області — 42,8 млн грн (90%),
  • у Тернопільській області — 19,3 млн грн (91%),
  • у Сумській області — 64,3 млн грн (89%),
  • у Дніпропетровській області — 135,8 млн грн (88%),
  • у Львівській області — 26,4 млн грн (88%),
  • у Полтавській області — 48,6 млн грн (88%).
Найгірші показники використання коштів субвенції:
  • в Івано-Франківській області — 6,8 млн грн (33%),
  • у Миколаївській області — 51,4 млн грн (50%),
  • у Рівненській області — 27,9 млн грн (55%),
  • у Закарпатській області — 10,4 млн грн (59%),
  • у Вінницькій області — 19 млн грн (62%),
  • у Чернігівській області — 34,9 млн грн (60%).
Скільки коштів витратили на укриття у школах в Україні
За рахунок місцевих бюджетів на умовах співфінансування місцеві ради використали 373,6 млн грн із виділених 638,2 млн грн (42,5%) на облаштування укриттів, або 25% затвердженого обсягу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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