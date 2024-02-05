Скільки коштів витратили на укриття у школах в Україні — Finance.ua

Скільки коштів витратили на укриття у школах в Україні Сьогодні 10:36

Скільки коштів витратили на укриття у школах в Україні

У 2023 році місцеві бюджети витратили на облаштування укриттів 1,1 млрд грн із передбачених 1,5 млрд грн, або 73,7% розподіленого обсягу. Про це свідчать дані звіту з виконання місцевих бюджетів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, у 2023 році територіальні громади не використали кошти у повному обсязі, що не дало можливості покращити безпекове середовище в освітніх закладах. Наприкінці 2023 року майже 400 млн грн повернули у державний бюджет.

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«Очікуємо, що Міністерство освіти та науки спільно з органами місцевого самоврядування проаналізують причини невикористання коштів у 2023 році, посилить контроль і забезпечить їх ефективне, цільове використання у поточному році. Маємо максимально забезпечити комфортні та безпечні умови для навчання дітей», — повідомив посадовець.

У 2024 році на облаштування укриттів передбачено 2,5 млрд грн, що більше на 66% ніж у минулому році.

Як використали кошти на укриття регіони України

У повному обсязі кошти субвенції розподілили всі області та місто Київ.

Найкращі показники використання коштів субвенції:

у Житомирській області — 43,7 млн грн (97%) розподіленого обсягу,

у Кіровоградській області — 29,6 млн грн (95%),

у Волинській області — 44,3 млн грн (92%),

у Хмельницькій області — 42,8 млн грн (90%),

у Тернопільській області — 19,3 млн грн (91%),

у Сумській області — 64,3 млн грн (89%),

у Дніпропетровській області — 135,8 млн грн (88%),

у Львівській області — 26,4 млн грн (88%),

у Полтавській області — 48,6 млн грн (88%).

Найгірші показники використання коштів субвенції:

в Івано-Франківській області — 6,8 млн грн (33%),

у Миколаївській області — 51,4 млн грн (50%),

у Рівненській області — 27,9 млн грн (55%),

у Закарпатській області — 10,4 млн грн (59%),

у Вінницькій області — 19 млн грн (62%),

у Чернігівській області — 34,9 млн грн (60%).

За рахунок місцевих бюджетів на умовах співфінансування місцеві ради використали 373,6 млн грн із виділених 638,2 млн грн (42,5%) на облаштування укриттів, або 25% затвердженого обсягу.

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