Скільки укриттів відремонтували в Україні у 2023 році — Finance.ua

Скільки укриттів відремонтували в Україні у 2023 році Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

Скільки укриттів відремонтували в Україні у 2023 році

В Україні на сьогодні зареєстровано 60,5 тисячі споруд цивільного захисту. В уряді обіцяли, що ДСНС створить їхню єдину базу, яка буде інтегрована до додатку «Дія» у вигляді інтерактивної карти. Крім того, кожен українців зможе там оцінити стан укриття, залишити скаргу чи пропозицію. Далеко не всі укриття в Україні знаходяться у стані, який дозволяв би людям там комфортно перебувати.

Про це пише «Слово і діло».

На сьогоднішній день в Україні налічується 60 тисяч 560 захисних споруд для цивільних. Найбільше укриттів у Львівській, Харківській, Дніпропетровській областях, а також у Києві. Найменше таких об'єктів у Херсонській області.

Читайте також Цьогоріч для модернізації шкільних укриттів у держбюджеті закладено 2,5 млрд гривень

Раніше укриттів було більше — 2 тисячі 398 споруд зняли з обліку з різних причин: непридатні умови, неналежне утримання та експлуатація, обмеження доступу всього населення до укриття у навчальних закладах. Але при цьому на облік взяли 1 тисячу 679 нових об'єктів.

За останній рік по всій Україні було відремонтовано 6 тисяч 828 укриттів, більшість із них найпростіші. Також у порядок привели 765 протирадіаційних укриттів, 96 сховищ та 10 споруд подвійного значення. Вартість робіт склала 9,2 млрд гривень.

Найбільше робіт було проведено у Дніпропетровській, Хмельницькій областях та у столиці.

До травня було відремонтовано 1 287 укриттів, до червня їх кількість збільшилася до 1 890, до липня — до 2 615, до серпня — до 3 472, до вересня — 3 891, до жовтня — 4 443, до листопада — 5 297, до грудня — 6 828.

Інфографіка: «Слово і діло»

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.