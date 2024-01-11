Скільки укриттів відремонтували в Україні у 2023 році — Finance.ua
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Скільки укриттів відремонтували в Україні у 2023 році

Казна та Політика
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Скільки укриттів відремонтували в Україні у 2023 році
Скільки укриттів відремонтували в Україні у 2023 році
В Україні на сьогодні зареєстровано 60,5 тисячі споруд цивільного захисту. В уряді обіцяли, що ДСНС створить їхню єдину базу, яка буде інтегрована до додатку «Дія» у вигляді інтерактивної карти. Крім того, кожен українців зможе там оцінити стан укриття, залишити скаргу чи пропозицію. Далеко не всі укриття в Україні знаходяться у стані, який дозволяв би людям там комфортно перебувати.
Про це пише «Слово і діло».
На сьогоднішній день в Україні налічується 60 тисяч 560 захисних споруд для цивільних. Найбільше укриттів у Львівській, Харківській, Дніпропетровській областях, а також у Києві. Найменше таких об'єктів у Херсонській області.
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Раніше укриттів було більше — 2 тисячі 398 споруд зняли з обліку з різних причин: непридатні умови, неналежне утримання та експлуатація, обмеження доступу всього населення до укриття у навчальних закладах. Але при цьому на облік взяли 1 тисячу 679 нових об'єктів.
За останній рік по всій Україні було відремонтовано 6 тисяч 828 укриттів, більшість із них найпростіші. Також у порядок привели 765 протирадіаційних укриттів, 96 сховищ та 10 споруд подвійного значення. Вартість робіт склала 9,2 млрд гривень.
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Найбільше робіт було проведено у Дніпропетровській, Хмельницькій областях та у столиці.
До травня було відремонтовано 1 287 укриттів, до червня їх кількість збільшилася до 1 890, до липня — до 2 615, до серпня — до 3 472, до вересня — 3 891, до жовтня — 4 443, до листопада — 5 297, до грудня — 6 828.
Інфографіка: «Слово і діло»
Інфографіка: «Слово і діло»

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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