Цьогоріч для модернізації шкільних укриттів у держбюджеті закладено 2,5 млрд гривень — Finance.ua

Цьогоріч для модернізації шкільних укриттів у держбюджеті закладено 2,5 млрд гривень Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Цьогоріч для модернізації шкільних укриттів у держбюджеті закладено 2,5 млрд гривень

Наразі в Україні шкільні укриття є у 88% шкіл та забезпечують безпеку 93% учнів і вчителів, але в 2024 році цей показник має бути доведеним до 100%. Також планується модернізувати ті укриття, які потребують оновлення. Для цього з держбюджету виділено 2,5 млрд грн.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Мета — довести цей показник практично до 100%. А також модернізувати сховища, які потребують оновлення. Для цього в держбюджеті закладено 2,5 млрд грн. Будемо контролювати їх ефективне використання місцевою владою», — наголосив Шмигаль.

Читайте також Уряд виділяє мільярд гривень на облаштування укриттів у лікарнях

За його словами, загалом у фонд захисних споруд цивільного захисту входить 60,5 тис. укриттів. Згідно з вимогами, кожне укриття має бути інклюзивним, безпечним, комфортним та знаходитися в зоні пішохідної доступності.

Шмигаль додав, що в українських школах вже формується Служба освітньої безпеки і призначено 500 навчених офіцерів поліції, які весною заступлять на службу.

Читайте також У «Дії» зʼявиться мапа укриттів

Це один із заходів комплексної концепції безпеки закладів освіти, яка передбачає безпечне підвезення учнів, пожежну та техногенну безпеку, систему раннього попередження та евакуації, чіткий алгоритм дій у разі виникнення небезпечних ситуацій.

Нагадаємо, 7 грудня Міністерство внутрішніх справ оголосило про початок впровадження програм та заходів, спрямованих на створення безпечного освітнього середовища для всіх дітей. Вирішено запровадити у навчальних закладах країни спеціальних працівників поліції, які будуть відповідати за безпеку дітей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.