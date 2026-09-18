Імпорт квітів приніс бюджету понад 1 млрд грн митних платежів з початку року Сьогодні 09:30 — Казна та Політика У січні-серпні 2026 року до України ввезли 23,3 тис. тонн квіткової продукції

За 8 місяців 2026 року до державного бюджету надійшло понад 1 млрд грн митних платежів від імпорту квіткової продукції. Це більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року, хоча загальний обсяг імпорту зріс лише на 7,2%.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Імпорт квітів зріс на 7,2%

У січні-серпні 2026 року до України ввезли 23,3 тис. тонн квіткової продукції проти 21,8 тис. тонн за аналогічний період 2025 року.

Водночас сума сплачених митних платежів зросла з 469,2 млн грн до понад 1 млрд грн.

Як змінилася структура імпорту

Найбільші зміни відбулися у співвідношенні декоративних рослин і зрізаних квітів.

У січні-серпні 2025 року декоративні рослини становили 77,4% загальної ваги імпортованої квіткової продукції, а зрізані квіти лише 5,6%.

У 2026 році частка декоративних рослин скоротилася до 46,2%, тоді як частка зрізаних квітів зросла до 33,8%.

Імпорт троянд і хризантем зріс у рази

Особливо показовими є зміни всередині категорії зрізаних квітів. Так, імпорт:

троянд — зріс із 175 до 3 973 тонн;

хризантем — із 188 до 1 526 тонн;

інших зрізаних квітів — із 436 до 1 556 тонн.

Збільшення обсягів саме цих категорій дозволило додатково акумулювати до державного бюджету 506,7 млн грн митних платежів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Державна митна служба України запровадила електронний сервіс , за допомогою якого громадяни та представники бізнесу можуть перевірити, чи зазначено IMEI мобільного телефону у відомостях, поданих під час його митного оформлення в Україні.