Імпорт квітів приніс бюджету понад 1 млрд грн митних платежів з початку року
За 8 місяців 2026 року до державного бюджету надійшло понад 1 млрд грн митних платежів від імпорту квіткової продукції. Це більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року, хоча загальний обсяг імпорту зріс лише на 7,2%.
Про це повідомила Державна митна служба України.
Імпорт квітів зріс на 7,2%
У січні-серпні 2026 року до України ввезли 23,3 тис. тонн квіткової продукції проти 21,8 тис. тонн за аналогічний період 2025 року.
Водночас сума сплачених митних платежів зросла з 469,2 млн грн до понад 1 млрд грн.
Як змінилася структура імпорту
Найбільші зміни відбулися у співвідношенні декоративних рослин і зрізаних квітів.
У січні-серпні 2025 року декоративні рослини становили 77,4% загальної ваги імпортованої квіткової продукції, а зрізані квіти лише 5,6%.
У 2026 році частка декоративних рослин скоротилася до 46,2%, тоді як частка зрізаних квітів зросла до 33,8%.
Імпорт троянд і хризантем зріс у рази
Особливо показовими є зміни всередині категорії зрізаних квітів. Так, імпорт:
- троянд — зріс із 175 до 3 973 тонн;
- хризантем — із 188 до 1 526 тонн;
- інших зрізаних квітів — із 436 до 1 556 тонн.
Збільшення обсягів саме цих категорій дозволило додатково акумулювати до державного бюджету 506,7 млн грн митних платежів порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Державна митна служба України запровадила електронний сервіс, за допомогою якого громадяни та представники бізнесу можуть перевірити, чи зазначено IMEI мобільного телефону у відомостях, поданих під час його митного оформлення в Україні.
Для перевірки достатньо ввести IMEI мобільного пристрою у відповідне поле та натиснути кнопку «Шукати». Система повідомить, чи містяться відомості про зазначений IMEI серед даних митного оформлення телефонів.
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