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Держмитслужба запустила сервіс для перевірки IMEI мобільного телефону

Казна та Політика
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Сервіс показує лише наявність IMEI у відомостях митного оформлення
Сервіс показує лише наявність IMEI у відомостях митного оформлення
Державна митна служба України запровадила електронний сервіс, за допомогою якого громадяни та представники бізнесу можуть перевірити, чи зазначено IMEI мобільного телефону у відомостях, поданих під час його митного оформлення в Україні.
Про це повідомила пресслужба відомства.

Як перевірити IMEI телефону

Для перевірки достатньо ввести IMEI мобільного пристрою у відповідне поле та натиснути кнопку «Шукати». Система повідомить, чи містяться відомості про зазначений IMEI серед даних митного оформлення телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня 2026 року.
IMEI — це унікальний міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання. Дізнатися IMEI можна, набравши на телефоні комбінацію *#06#, а також у налаштуваннях пристрою або на його упаковці. Якщо телефон підтримує дві або більше SIM-карток та має кілька IMEI, рекомендовано перевірити кожен із них.
З 4 вересня 2026 року під час ввезення в Україну та декларування товарів за кодами 8517 13 00 00 і 8517 14 00 00 згідно з УКТ ЗЕД подаються відомості про IMEI кожного пристрою.

Кому може бути корисний сервіс

Новий сервіс дає змогу:
  • покупцям — перевірити телефон перед придбанням;
  • продавцям та імпортерам — підтвердити наявність відомостей про IMEI у даних митного оформлення;
  • державним органам — отримати додаткове джерело інформації для виявлення ризиків незаконного ввезення та обігу мобільного обладнання.

Що саме перевіряє сервіс

Сервіс показує лише наявність IMEI у відомостях митного оформлення. Він не призначений для перевірки:
  • справжності пристрою;
  • гарантійного статусу;
  • блокування телефону оператором;
  • перебування мобільного обладнання у переліку викрадених.
За матеріалами:
Finance.ua
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