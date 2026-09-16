Держмитслужба запустила сервіс для перевірки IMEI мобільного телефону
Державна митна служба України запровадила електронний сервіс, за допомогою якого громадяни та представники бізнесу можуть перевірити, чи зазначено IMEI мобільного телефону у відомостях, поданих під час його митного оформлення в Україні.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Як перевірити IMEI телефону
Для перевірки достатньо ввести IMEI мобільного пристрою у відповідне поле та натиснути кнопку «Шукати». Система повідомить, чи містяться відомості про зазначений IMEI серед даних митного оформлення телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня 2026 року.
IMEI — це унікальний міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання. Дізнатися IMEI можна, набравши на телефоні комбінацію *#06#, а також у налаштуваннях пристрою або на його упаковці. Якщо телефон підтримує дві або більше SIM-карток та має кілька IMEI, рекомендовано перевірити кожен із них.
З 4 вересня 2026 року під час ввезення в Україну та декларування товарів за кодами 8517 13 00 00 і 8517 14 00 00 згідно з УКТ ЗЕД подаються відомості про IMEI кожного пристрою.
Кому може бути корисний сервіс
Новий сервіс дає змогу:
- покупцям — перевірити телефон перед придбанням;
- продавцям та імпортерам — підтвердити наявність відомостей про IMEI у даних митного оформлення;
- державним органам — отримати додаткове джерело інформації для виявлення ризиків незаконного ввезення та обігу мобільного обладнання.
Що саме перевіряє сервіс
Сервіс показує лише наявність IMEI у відомостях митного оформлення. Він не призначений для перевірки:
- справжності пристрою;
- гарантійного статусу;
- блокування телефону оператором;
- перебування мобільного обладнання у переліку викрадених.
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