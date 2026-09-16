Підвищення податків: що зміниться в 2027 році Сьогодні 15:00 — Казна та Політика Підвищення податків: що зміниться в 2027 році

Уряд заклав у державний бюджет на 2027 рік доходи від підвищення ряду податків для українців.

Але подальше запровадження досі лишається дискусійним.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За її словами, можливе підвищення ставки ПДВ до 21% (з поточних 20%) та акцизів на пальне. Водночас, хоч відповідні доходи вже прописані у проєкті документу, Підласа називає такі зміни малоймовірними.

«Понад 131 млрд грн із запланованих доходів з’являться, лише якщо парламент ухвалить зміни в Податковий кодекс: наприклад, збільшить ПДВ на 1 в.п. і акцизи на пальне на 4 в.п. Я особисто оцінюю такі зміни як малоймовірні», — пише вона.

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Крім того, у бюджет закладено 52,5 млрд грн доходів, які з’являться у разі продовження 50% податку на прибуток банків та набуття чинності закону про оподаткування цифрових платформ (так званого закону про OLX), який досі не був підписаний президентом.

Також бюджет передбачає скасування ПДВ-пільги на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Ухвалення цього документу дозволить державі отримати 12 млрд грн та розблокує міжнародну фінансову допомогу, зазначає нардепка.

«Потреба для проведення обов’язкових видатків (ті, що переважно обліковуються за загальним фондом) — 52,6 млрд доларів. Партнери підтвердили 20 млрд. 32,6 млрд доларів ще не покриті. Це більше, ніж соцзахист, освіта і медицина разом взяті», — додає вона.

Як пише Підласа, однією з новацій проєкту держбюджету-2027 стало часткове відновлення Дорожного фонду — у розмірі 52,8 млрд грн.

«34,2 млрд на дороги загального користування, 10,1 млрд — на погашення боргів, ще 8,5 млрд громадам на дороги загального користування місцевого значення та на місцеві дороги й вулиці», — уточнює нардепка.

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Фінансування програм на кшталт «Національного кешбеку» буде прининено: залишки Фонду на випадок безробіття обсягом 5 млрд грн, які раніше використовувалися для фінансування цих програм, будуть спрямовані лише на виплату пенсій.

Також передбачені зміни у фінансуванні зброї та техніки для війська.

«На зброю і техніку для ЗСУ підуть кошти, стягнуті у справах БЕБ, НАБУ і ДБР, від активів АРМА, штрафів Держаудитслужби й АМКУ, а також плата за дозволи на експорт зброї», — додає Підласа.