Грошей у бюджеті немає: в Україні фінансуватимуть лише три сфери

В Україні через нестачу коштів у державному бюджеті фінансування зосереджене на трьох основних напрямках. Коштів на інші видатки наразі недостатньо.
Про це заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
Які видатки фінансують
За словами Василевської-Смаглюк, із 15 вересня кошти з бюджету спрямовують на три напрями:
соціальні видатки,
зарплати працівникам бюджетної сфери,
утримання військових.
«Грошей в бюджеті обмаль», — написала депутатка.
Як повідомила посадовиця, на грошове забезпечення військових у проєкті Держбюджету на 2027 рік закладено близько 1,02 трлн грн. Щоправда, це — загальна сума фонду оплати праці військовослужбовців та цивільних працівників ЗСУ.
Крім того, у 2027 році весь військовий збір пропонують зараховувати до спеціального фонду бюджету і спрямовувати на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ.
Дефіцит у бюджеті
Раніше Finance.ua з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка писав, що бюджетна ситуація в Україні зараз найгірша з 2022 року та початку повномасштабного вторгнення. Вже виникли проблеми з ліквідністю, а потреба у зовнішньому фінансуванні зростає.
«Ми вже бачимо деякі проблеми з ліквідністю, і ми передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті. Це означає, що нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов’язані з війною, через брак ліквідності. Будуть наслідки», — сказав міністр.