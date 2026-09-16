Грошей у бюджеті немає: в Україні фінансуватимуть лише три сфери Сьогодні 12:01 — Казна та Політика Гроші на фоні прапора

В Україні через нестачу коштів у державному бюджеті фінансування зосереджене на трьох основних напрямках. Коштів на інші видатки наразі недостатньо.

Про це заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Які видатки фінансують

За словами Василевської-Смаглюк, із 15 вересня кошти з бюджету спрямовують на три напрями:

соціальні видатки,

зарплати працівникам бюджетної сфери,

утримання військових.

«Грошей в бюджеті обмаль», — написала депутатка.

Як повідомила посадовиця, на грошове забезпечення військових у проєкті Держбюджету на 2027 рік закладено близько 1,02 трлн грн. Щоправда, це — загальна сума фонду оплати праці військовослужбовців та цивільних працівників ЗСУ.

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Крім того, у 2027 році весь військовий збір пропонують зараховувати до спеціального фонду бюджету і спрямовувати на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Дефіцит у бюджеті

Раніше Finance.ua з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка писав , що бюджетна ситуація в Україні зараз найгірша з 2022 року та початку повномасштабного вторгнення. Вже виникли проблеми з ліквідністю, а потреба у зовнішньому фінансуванні зростає.

«Ми вже бачимо деякі проблеми з ліквідністю, і ми передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті. Це означає, що нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов’язані з війною, через брак ліквідності. Будуть наслідки», — сказав міністр.

За словами Марченка, Мінфін вимушено обмежує видатки державного бюджету. За недостатньої ліквідності можливі затримки виплати зарплат у державному секторі економіки.

Також ми писали , що базова щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько $50 млрд. Водночас попередньо непокриту потребу на 2027 рік оцінюють у $32,6 млрд.