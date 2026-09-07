У Мінфіні назвали потреби України у фінансуванні бюджету на 2027 рік Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Загальна щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається практично незмінною – близько 50 млрд доларів США.

Базова щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько $50 млрд. Водночас попередньо непокриту потребу на 2027 рік оцінюють у $32,6 млрд.

Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю Euronews

Заморожені російські активи мають працювати на користь України

Україна повністю підтримує ініціативи європейських держав щодо повернення до питання використання заморожених активів рф.

До цієї дискусії має долучитися широка коаліція країн ЄС. В умовах, коли війна може тривати й наступного року, Україні необхідні додаткові джерела фінансування. Використання російських активів є справедливим та обґрунтованим рішенням.

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Одним із можливих підходів може стати перенесення функції зберігання активів із бельгійської юрисдикції на рівень Європейського Союзу. Це дозволить розподілити відповідальність між усіма державами-членами ЄС і зменшити ризики для окремих країн. Такий підхід має стати спільною відповідальністю всього Європейського Союзу.

Нові джерела фінансування України

Чинна багаторічна фінансова перспектива ЄС (Multiannual Financial Framework — довгостроковий бюджетний план Європейського Союзу, який визначає граничні обсяги витрат ЄС) завершується у 2027 році, а можливості для додаткових внесків у межах наявного бюджету обмежені.

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«Тому ми просимо європейських партнерів розглянути додаткові джерела підтримки України. Це особливо важливо з огляду на посилення російських атак на логістичну та критичну інфраструктуру. Україна готується до складної зими та має отримати достатньо ресурсів для протидії подальшій ескалації», — заявив Марченко.

Загальна щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається практично незмінною — близько 50 млрд доларів США.

Виконання реформ, пов’язане з міжнародною підтримкою

Значна частина реформ і законодавчих рішень безпосередньо пов’язана з отриманням міжнародного фінансування.

За словами міністра фінансів, уряд продовжує активну співпрацю з Верховною Радою щодо ухвалення законодавства, необхідного для виконання міжнародних зобов’язань України.

Водночас, за його словами, затримки з ухваленням необхідних законів можуть впливати на строки надходження коштів і створювати додаткові ризики для виконання державою своїх бюджетних зобов’язань.

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