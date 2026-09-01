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Діра у фінансуванні бюджету України сягнула 49,5 млрд євро

Казна та Політика
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Банкноти долара та євро
Банкноти долара та євро
Україні зараз бракує близько 49,5 млрд євро для фінансування державних потреб. При цьому частина коштів — 26 млрд євро — це зовнішнє фінансування, на яке країна вже розраховувала, але досі не отримала. Ще 23,5 млрд євро наразі взагалі не мають підтверджених джерел покриття.
Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк за підсумками засідання фракції за участю прем’єр-міністра та міністра фінансів.

Що про це відомо

За словами депутатки, загальна потреба у фінансуванні становить 175,4 млрд євро. Із них 133 млрд євро — загальна вартість потреб оборони.
Водночас частину зовнішнього фінансування Україна поки не отримала через невиконані зобов’язання. За словами прем’єра Сергія Корецького, уряд не забезпечив підготовку та ухвалення 44 нормативно-правових актів, від яких залежить фінансування на 10,6 млрд євро.
Ще 2 млрд євро залежать від законів, які Верховна Рада вже ухвалила, але які поки не підписав президент.
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Водночас 6,25 млрд євро Україна ще має шанс отримати. Ще 5,5 млрд євро прив’язані до 17 законопроєктів, які має підготувати уряд, але вони досі не підготовлені.
Таким чином, із загального розриву у 49,5 млрд євро 26 млрд євро — це зовнішнє фінансування, на яке Україна вже розраховувала, але досі не отримала.

На що потрібні кошти

За представленими на засіданні розрахунками, найбільша частина потреб припадає на оборону — 133 млрд євро. При цьому з 2022 року вартість війни щороку зростає приблизно на 15−16 млрд доларів. У 2027 році вона може сягнути 153 млрд євро.
Серед інших видатків:
  • 10 млрд євро — на соціальну сферу,
  • по 6,1 млрд євро — на освіту та медицину,
  • 2,4 млрд євро — на утримання державного сектору,
  • 11,2 млрд євро — на обслуговування зовнішнього боргу.
При цьому 23,5 млрд євро дефіциту наразі не мають підтверджених джерел покриття або гарантій партнерів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бюджет
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