У ВР працюють над забезпеченням безперебійної роботи під час повітряних тривог Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

У звʼязку з постійними повітряними тривогами у Києві апарат Верховної Ради України працює над заходами для забезпечення безперебійної роботи парламенту.

Про це у понеділок, 31 серпня, повідомили у Верховній Раді.

Раніше КМДА повідомила, що у Києві для шкіл підготували різні сценарії організації навчання в умовах тривалих повітряних тривог та інших загроз.

У Києві у понеділок, 31 серпня, вісім разів оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних шахедів. Відомо про шістьох постраждалих.

Росіяни майже безперервно атакують столицю та Київську область дронами, починаючи з 27 серпня. Вночі 31 серпня у Києві знову лунали вибухи.

Повітряні сили повідомляли, що вночі війська рф атакували Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59 та 121 ударним БпЛА типу Shahed, більшість з яких — реактивні.

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