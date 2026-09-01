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У ВР працюють над забезпеченням безперебійної роботи під час повітряних тривог

Казна та Політика
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У звʼязку з постійними повітряними тривогами у Києві апарат Верховної Ради України працює над заходами для забезпечення безперебійної роботи парламенту.
Про це у понеділок, 31 серпня, повідомили у Верховній Раді.
Раніше КМДА повідомила, що у Києві для шкіл підготували різні сценарії організації навчання в умовах тривалих повітряних тривог та інших загроз.
У Києві у понеділок, 31 серпня, вісім разів оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних шахедів. Відомо про шістьох постраждалих.
Росіяни майже безперервно атакують столицю та Київську область дронами, починаючи з 27 серпня. Вночі 31 серпня у Києві знову лунали вибухи.
Повітряні сили повідомляли, що вночі війська рф атакували Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59 та 121 ударним БпЛА типу Shahed, більшість з яких — реактивні.
За матеріалами:
НВ
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