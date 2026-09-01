У ВР працюють над забезпеченням безперебійної роботи під час повітряних тривог

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Місцева влада має створити запас пального щонайменше на два тижні — указ президента
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В Україні готують нові правила роботи транспорту під час повітряних тривог
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