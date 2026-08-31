Ведення бізнесу в Україні: активність онлайн-підприємців продовжує зростати Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Ведення бізнесу в Україні: активність онлайн-підприємців продовжує зростати

Незважаючи на складні умови, активність онлайн-підприємців продовжує зростати.

За перші сім місяців 2026 року зафіксувано одночасне збільшення активної клієнтської бази, кількості нових підключень та обороту бізнесів.

Про це пише WayForPay

Дані показують позитивну річну динаміку одразу за кількома показниками: середньомісячна кількість активних клієнтів зросла на 18,2%, нових підключень стало на 9% більше, кількість клієнтів, які відновили активність, збільшилася на 16%, а оборот — на 21%.

Активних значно більше, ніж рік тому

Якщо взяти кількість активних користувачів WayForPay у кожному окремому місяці з січня по липень 2026 року та розрахувати середнє значення, воно становить 16 553 користувачі проти 14 009 за аналогічний період 2025 року.

Середньомісячний показник зріс на 18,2%. Водночас загальна кількість клієнтів WayForPay перевищує 50 тис.

Перевага над минулим роком зберігалася в кожному із семи місяців. У січні активних клієнтів було на 22% більше рік до року, у липні — на 12,2% більше: 16 432 проти 14 642.

Якщо дивитися на динаміку всередині самого 2026 року, вона була нерівномірною. Від 16 091 клієнта у січні активна база збільшилася до 16 837 у травні, після чого скоригувалася до 16 432 у липні. Водночас навіть липневий показник залишається більш ніж на 12% вищим, ніж роком раніше.

У грудні 2025 року активними були 16 695 клієнтів. Отже, липневий показник приблизно на 1,6% нижчий за рівень кінця минулого року. Це свідчить радше про стабілізацію активної бази протягом 2026 року після її суттєвого розширення, ніж про зниження активності у річному вимірі.

За два роки середній показник активної бази WayForPay зріс майже на 69%, а оборот — приблизно на 55%.

Кількість нових підключень зростає

За січень-липень 2026 року WayForPay отримав 7 394 нові підключення проти 6 784 за аналогічний період минулого року. Таким чином, кількість нових клієнтів збільшилася приблизно на 9%.

Зростання забезпечують не лише вже підключені бізнеси, які продовжують працювати або повертаються після перерви.

Сервіс одночасно залучає більше абсолютно нових мерчантів, ніж роком раніше.

При цьому ширша статистика онлайн-підприємництва демонструє іншу динаміку. За даними YC. Market , у II кварталі 2026 року онлайн-ритейл залишався найпопулярнішим видом діяльності серед нових ФОП, однак кількість реєстрацій за КВЕД 47.91 скоротилася на 34% рік до року. За квартал було зареєстровано 6,1 тис. таких ФОП, тоді як припинили діяльність 2,6 тис., тому баланс залишався позитивним.

Ці показники не можна напряму порівнювати з даними WayForPay: реєстрація ФОП за певним КВЕД та підключення бізнесу до платіжного сервісу — різні процеси. Проте на тлі сповільнення реєстрацій нових підприємців саме в онлайн-ритейлі зростання нових підключень WayForPay на 9% виглядає особливо показово.

Зростає кількість бізнесів, які повертаються

Ще одна помітна тенденція — зростання кількості клієнтів, які вже користувалися WayForPay раніше, певний час були неактивними, а згодом відновили роботу.

За сім місяців 2026 року таких клієнтів було 12 105 — на 16% більше, ніж роком раніше.

У результаті загальний приплив — нові та відновлені клієнти разом — збільшився з 17 222 у січні-липні 2025 року до 19 499 у 2026-му. Це зростання приблизно на 13,2%.

Структура цього припливу також дещо змінилася. У 2025 році нові клієнти забезпечували близько 39,4% загального припливу, а у 2026 році — близько 37,9%. Відповідно, частка клієнтів, які повернулися після перерви, зросла приблизно з 60,6% до 62,1%.

Тобто роль раніше підключених бізнесів залишається дуже вагомою, але це відбувається не через скорочення кількості нових клієнтів: обидві складові припливу у 2026 році зростають.

За цей самий період кількість клієнтів, які стали неактивними, збільшилася з 15 911 до 18 762, або на 17,9%. Водночас середньомісячна активна база зросла більшими темпами — на 18,2%.

У січні-липні 2025 року сукупний приплив становив 17 222 клієнти, тоді як неактивними стали 15 911. Різниця становила +1 311.

У 2026 році приплив збільшився до 19 499 клієнтів, а в неактивний статус перейшли 18 762. Отже, баланс також залишається позитивним — +737 клієнтів.

Ці дані показують високу рухливість клієнтської бази: частина підприємців призупиняє активність, водночас приходять нові бізнеси, а раніше неактивні повертаються до роботи.

На таку динаміку можуть впливати сезонність та природний життєвий цикл малого бізнесу, а також умови, в яких сьогодні працюють українські підприємці: кадровий дефіцит, мобілізація, безпекові ризики, перебої з енергопостачанням та зростання операційних витрат.

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