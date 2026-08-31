Ведення бізнесу в Україні: активність онлайн-підприємців продовжує зростати

Дані показують позитивну річну динаміку одразу за кількома показниками: середньомісячна кількість активних клієнтів зросла на 18,2%, нових підключень стало на 9% більше, кількість клієнтів, які відновили активність, збільшилася на 16%, а оборот — на 21%.
Активних значно більше, ніж рік тому
Якщо взяти кількість активних користувачів WayForPay у кожному окремому місяці з січня по липень 2026 року та розрахувати середнє значення, воно становить 16 553 користувачі проти 14 009 за аналогічний період 2025 року.
Середньомісячний показник зріс на 18,2%. Водночас загальна кількість клієнтів WayForPay перевищує 50 тис.
Перевага над минулим роком зберігалася в кожному із семи місяців. У січні активних клієнтів було на 22% більше рік до року, у липні — на 12,2% більше: 16 432 проти 14 642.
Якщо дивитися на динаміку всередині самого 2026 року, вона була нерівномірною. Від 16 091 клієнта у січні активна база збільшилася до 16 837 у травні, після чого скоригувалася до 16 432 у липні. Водночас навіть липневий показник залишається більш ніж на 12% вищим, ніж роком раніше.
У грудні 2025 року активними були 16 695 клієнтів. Отже, липневий показник приблизно на 1,6% нижчий за рівень кінця минулого року. Це свідчить радше про стабілізацію активної бази протягом 2026 року після її суттєвого розширення, ніж про зниження активності у річному вимірі.
За два роки середній показник активної бази WayForPay зріс майже на 69%, а оборот — приблизно на 55%.
Кількість нових підключень зростає
За січень-липень 2026 року WayForPay отримав 7 394 нові підключення проти 6 784 за аналогічний період минулого року. Таким чином, кількість нових клієнтів збільшилася приблизно на 9%.
Зростання забезпечують не лише вже підключені бізнеси, які продовжують працювати або повертаються після перерви.
Сервіс одночасно залучає більше абсолютно нових мерчантів, ніж роком раніше.
При цьому ширша статистика онлайн-підприємництва демонструє іншу динаміку. За даними YC. Market, у II кварталі 2026 року онлайн-ритейл залишався найпопулярнішим видом діяльності серед нових ФОП, однак кількість реєстрацій за КВЕД 47.91 скоротилася на 34% рік до року. За квартал було зареєстровано 6,1 тис. таких ФОП, тоді як припинили діяльність 2,6 тис., тому баланс залишався позитивним.
Ці показники не можна напряму порівнювати з даними WayForPay: реєстрація ФОП за певним КВЕД та підключення бізнесу до платіжного сервісу — різні процеси. Проте на тлі сповільнення реєстрацій нових підприємців саме в онлайн-ритейлі зростання нових підключень WayForPay на 9% виглядає особливо показово.
Зростає кількість бізнесів, які повертаються
Ще одна помітна тенденція — зростання кількості клієнтів, які вже користувалися WayForPay раніше, певний час були неактивними, а згодом відновили роботу.
За сім місяців 2026 року таких клієнтів було 12 105 — на 16% більше, ніж роком раніше.
У результаті загальний приплив — нові та відновлені клієнти разом — збільшився з 17 222 у січні-липні 2025 року до 19 499 у 2026-му. Це зростання приблизно на 13,2%.
Структура цього припливу також дещо змінилася. У 2025 році нові клієнти забезпечували близько 39,4% загального припливу, а у 2026 році — близько 37,9%. Відповідно, частка клієнтів, які повернулися після перерви, зросла приблизно з 60,6% до 62,1%.
Тобто роль раніше підключених бізнесів залишається дуже вагомою, але це відбувається не через скорочення кількості нових клієнтів: обидві складові припливу у 2026 році зростають.
За цей самий період кількість клієнтів, які стали неактивними, збільшилася з 15 911 до 18 762, або на 17,9%. Водночас середньомісячна активна база зросла більшими темпами — на 18,2%.
У січні-липні 2025 року сукупний приплив становив 17 222 клієнти, тоді як неактивними стали 15 911. Різниця становила +1 311.
У 2026 році приплив збільшився до 19 499 клієнтів, а в неактивний статус перейшли 18 762. Отже, баланс також залишається позитивним — +737 клієнтів.
Ці дані показують високу рухливість клієнтської бази: частина підприємців призупиняє активність, водночас приходять нові бізнеси, а раніше неактивні повертаються до роботи.
На таку динаміку можуть впливати сезонність та природний життєвий цикл малого бізнесу, а також умови, в яких сьогодні працюють українські підприємці: кадровий дефіцит, мобілізація, безпекові ризики, перебої з енергопостачанням та зростання операційних витрат.