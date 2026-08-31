Українці задекларували майже 22 млрд грн за межами України — деталі Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Українці задекларували майже 22 млрд грн за межами України — деталі

Станом на 1 серпня під час цьогорічної кампанії декларування доходів за 2025 рік українці подали 13,5 тис. декларацій.

В них вони задекларували майже 22 млрд гривень доходів, отриманих із джерел за межами України.

Про це розповів заступник Голови ДПС Сергій Лисеюк.

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Він сказав, що значна кількість українців нині перебуває за кордоном, тому питання оподаткування іноземних доходів та уникнення подвійного оподаткування залишаються актуальними.

За українським законодавством фізична особа — резидент, яка отримує доходи з іноземних джерел, має включити їх до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію про майновий стан і доходи.

Іноземними доходами, зокрема, можуть бути зарплата, винагороди за роботи чи послуги, дивіденди, проценти, роялті, спадщина, подарунки, виграші, доходи від продажу майна або інвестиційних активів за кордоном.

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Такі доходи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків, а також військовим збором за ставкою 5 відсотків, крім окремих випадків, визначених Податковим кодексом.

Водночас українці можуть уникнути подвійного оподаткування одного й того самого доходу. Україна має міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування більш ніж із 70 країнами та здійснює обмін інформацією з 84 іноземними компетентними органами.

Якщо міжнародним договором передбачено можливість зарахування податків, сплачених за кордоном, платник може зменшити суму річного податкового зобов’язання з ПДФО на суму такого податку. Для цього необхідно отримати від компетентного органу іноземної держави відповідну довідку про суму сплаченого податку та збору, базу та/або об’єкт оподаткування.

Хто під тимчасовим захистом

Окремо Сергій Лисеюк звернув увагу на ситуацію громадян, які перебувають за кордоном під тимчасовим захистом.

Грошова чи гуманітарна допомога, отримана від іноземних урядів або благодійних організацій, не потребує декларування та оподаткування.

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Водночас якщо людина отримує будь-які інші доходи, їх необхідно задекларувати відповідно до вимог законодавства.

Для зручності громадян, зокрема тих, хто перебуває за кордоном, ДПС забезпечила можливість подання декларації в електронній формі через Електронний кабінет платника податків.

Також громадяни та юридичні особи можуть отримати в контролюючому органі довідку-підтвердження статусу податкового резидента України, яка використовується для застосування положень міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування.

Масова міграція українців через війну та розвиток дистанційної роботи винесли питання податків на новий рівень. Коли людина живе в одній країні, а дохід отримує в іншій або зберігає бізнес-зв'язки з батьківщиною, виникає ризик «подвійного удару» від фіскальних служб обох держав.

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