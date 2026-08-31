0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

МВФ розпочав нову місію в Україні

Казна та Політика
9
МВФ розпочав нову місію в Україні
МВФ розпочав нову місію в Україні
Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала зустрічі з українською владою.
Сторони обговорять стан економіки, подальші реформи та проект державного бюджету на 2027 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на представництво МВФ в Україні.
Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала робочі зустрічі з представниками української влади та іншими зацікавленими сторонами. Переговори мають охопити основні питання економічної політики країни.
Під час візиту представники МВФ мають намір оцінити перспективи розвитку української економіки та обговорити виконання зобов’язань Києва в рамках програми розширеного фінансування EFF.
Окрему увагу сторони приділять макроекономічним та структурним перетворенням, які Україна зобов’язалася проводити у рамках співробітництва із фондом.
Ще однією темою переговорів стане проект державного бюджету України на 2027 рік. Сторони розглянуть основні параметри майбутнього фінансового документа та пов’язані з ним економічні питання.
Робочий візит місії стане черговим етапом взаємодії України з МВФ у рамках чинної програми фінансування.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems