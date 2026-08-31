В Україні готують нові правила роботи транспорту під час повітряних тривог Сьогодні 11:23 — Казна та Політика

Україна готує нові правила для транспорту та логістики

В Україні готують нові підходи до роботи транспорту, логістики, державних установ і критичної інфраструктури під час тривалих повітряних тривог. Серед запропонованих рішень — цілодобова робота вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, скорочення часу посадки та висадки, а також можливий перегляд режиму комендантської години в Києві та області.

Про це повідомили міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник і прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками оперативних та розширених нарад із представниками «Укрзалізниці», Київської міської військової адміністрації, військового командування та інших відомств.

Як можуть змінити роботу транспорту

Калашник повідомив, що провів нараду з командою «Укрзалізниці» на чолі з Олександром Перцовським, КМВА та військовим командуванням. За результатами наради напрацьовують рішення для роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог.

«Першочергово — безпека людей. Водночас маємо забезпечити стабільний рух поїздів, що зʼєднують всю країну», — зазначив міністр.

Серед запропонованих заходів:

цілодобова робота вокзалів;

розосередження поїздів і пасажирів;

уникнення одночасного прибуття поїздів на суміжні платформи;

скорочення часу посадки та висадки пасажирів;

спрощення контролю в разі підвищеної загрози;

інші заходи для організації роботи транспорту під час тривалих повітряних тривог.

Окремо опрацьовується диференційована система оповіщення залежно від типу загрози, а також питання зміни режиму комендантської години в Києві та області. За словами Калашника, це необхідно для організації логістики, пересування людей і роботи економіки.

Як змінять роботу держави та економіки

Уряд також готується ухвалити рішення щодо адаптації роботи державних установ, підприємств, транспорту та критичної інфраструктури під час тривалих повітряних тривог.

Сергій Корецький повідомив, що доповів президенту про два питання.

Перше — на позачерговому засіданні уряд ухвалить рішення про виділення з резервного фонду коштів для підтримки та компенсації постраждалим через трагедію в Бучанському районі.

Друге питання — адаптація роботи держави, столиці, економіки та критичної інфраструктури до нової тактики російських атак.

За підсумками розширеної наради, яку прем’єр-міністр провів за участю Головнокомандувача, Міністра внутрішніх справ, ДСНС, мера Києва, представників Офісу Президента та РНБО, напрацьовуються конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов.

Уряд працює над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики й транспорту, роботи метро та інших об’єктів інфраструктури.

Окремо планується переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози без створення додаткових ризиків для безпеки.

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