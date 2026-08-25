0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
ПАРТНЕРСЬКА

Sense Bank першим в Україні запустив пакети підписок на цифрові сервіси з можливістю заощаджувати

Фінтех і Картки
62
Sense Bank першим в Україні запустив пакети підписок на цифрові сервіси з можливістю заощаджувати
Sense Bank першим в Україні запустив пакети підписок на цифрові сервіси з можливістю заощаджувати
Sense Bank запустив у застосунку Sense SuperApp пакети підписок — сервіс, який об’єднує цифрові сервіси партнерів в одному банківському продукті. Клієнти можуть обрати один із трьох типів пакетів із фіксованою вартістю та сформувати власний набір сервісів, отримуючи вигоду порівняно з окремою оплатою таких сервісів.
Сервіси в пакетах розподілені на три категорії залежно від їхнього формату та цінності для користувача. Кожен із трьох типів пакетів передбачає певну кількість сервісів із кожної категорії та має фіксовану щомісячну вартість.
Після вибору пакета клієнт самостійно визначає, якими сервісами з доступного переліку хоче користуватися. Тому користувачі одного пакету можуть формувати різні набори відповідно до власних потреб та інтересів.
До пакетів входять цифрові сервіси для різних сфер повсякденного життя, зокрема пересування, покупок, розваг, навчання, розвитку, безпеки, спорту та сімейних потреб.
«Ми бачимо майбутнє банкінгу не лише у фінансових операціях. Людина не живе окремо у світі грошей, покупок, роботи, навчання чи відпочинку — це одне життя. Тому й банк має бути корисним у різних його ситуаціях. Розвиваючи цифрову екосистему на базі застосунку Sense SuperApp, ми хочемо об’єднувати навколо Клієнта саме ті сервіси, які відповідають його реальним потребам. Пакети підписок — крок до моделі, у якій клієнт може обирати потрібні сервіси та отримувати від них додаткову вигоду», — зазначила Юлія Тур, керівниця напряму роздрібного бізнесу Sense Bank.
Пакети підписок стали новим елементом програми лояльності Sense Bank. Вони доповнюють традиційні механіки винагороди — кешбек, бонуси та знижки — можливістю отримувати доступ до цифрових сервісів на вигідних умовах.
За матеріалами:
Сенс Банк
Сенс Банк
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems