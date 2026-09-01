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Місцева влада має створити запас пального щонайменше на два тижні — указ президента

Казна та Політика
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Україна готується зберігати частину пального під землею
Україна готується зберігати частину пального під землею
Місцева влада має забезпечити фактично наявний резерв пального щонайменше на два тижні для стабільного проходження опалювального сезону 2026/2027 років. Насамперед паливо має бути доступним для безперебійної роботи об’єктів життєзабезпечення.
Відповідна вимога міститься в рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 5 серпня 2026 року, введеному в дію указом президента України № 838/2026.

Який запас пального мають забезпечити регіони

«Органам місцевого самоврядування ужити заходів для забезпечення фактично (фізично) наявного резерву пального в обґрунтованому обсязі, але не менше ніж на два тижні, необхідному для сталого проходження опалювального сезону 2026/2027 року, насамперед для сталого функціонування об’єктів життєзабезпечення», — йдеться в рішенні РНБО.
Документ стосується стану виконання планів стійкості окремих регіонів та схвалення плану стійкості Києва.

Україна готується зберігати частину пального під землею

З початку 2027 року Україна також запроваджує експериментальний проєкт із підземного зберігання нафтопродуктів зі складу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (МЗНН).
Експериментальний проєкт, ініціатором якого виступило Міністерство енергетики, має тривати не довше двох років.
Згідно з постановою, із 2027 року суб’єкти ринку та оператори будуть зобов’язані зберігати частину дизельного пального зі складу МЗНН у підземних сховищах нафтопродуктів. Цей обсяг має становити не менше 20% загального обсягу дизельного пального, що входить до складу МЗНН.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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