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Грошей на виплати військовим може не вистачити — сума дефіциту

Особисті фінанси
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Виплати військовим
Виплати військовим
В Україні до кінця 2026 року може виникнути серйозний дефіцит коштів на фінансування армії. За даними Рахункової палати, для забезпечення всіх передбачених законодавством виплат військовослужбовцям державі необхідно терміново знайти додатковий фінансовий ресурс у розмірі понад 365 мільярдів гривень.
Про це у повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись на офіційний звіт відомства.
У звіті Рахункової палати про виконання державного бюджету за перший квартал 2026 року чітко вказано на загрозу недофінансування оборонного сектору:
«За оцінкою Рахункової палати, фактична потреба у видатках на грошове забезпечення військовослужбовців до кінця року на 365,6 млрд грн більша, ніж заплановано на 2026 рік, що спричинить необхідність пошуку додаткового ресурсу для забезпечення цих виплат».
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Водночас зазначається, що фінансування армії порівняно з минулим роком суттєво зросло. Зокрема, видатки на грошове забезпечення військовослужбовців у першому кварталі вже збільшилися на 17,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
«Фактично це означає, що для всіх запланованих виплат військовим доведеться шукати додаткові ресурси і до кінця року знову повертатись до перегляду бюджету», — написала Василевська-Смаглюк.
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Раніше ми повідомляли, що президент Зеленський заявив про підготовку нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців. Мінімальна виплата для військових у тилу становитиме 30 тисяч гривень.
Також ми писали, що підвищення виплат для військовослужбовців ЗСУ профінансують коштом бюджету Міністерства оборони. У відомстві заявили, що ці гроші знайшли всередині Міноборони, без додаткових видатків чи перерозподілу бюджету
За матеріалами:
Finance.ua
ВійськовослужбовецьЗарплатаБюджет
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