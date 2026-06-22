Чому деяким українцям скасують частину пенсій по інвалідності Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Чому деяким українцям скасують частину пенсій по інвалідності

Українцям, які мають інвалідність, надається грошова допомога від держави. Таким особам виплачується пенсія по інвалідності на весь період хвороби.

Однак існують випадки, коли такий вид допомоги скасовується. Деякі категорії громадян скоро можуть втратити виплати, якщо входять до таких категорій.

Українці, які вже оформили та отримують виплати, можуть втратити їх з кількох причин.

Перший можливий сценарій

Якщо вони не пройшли повторний огляд для людей з інвалідністю. Нагадаємо, що на переогляд мали з’явитися чоловіки призовного віку з 2 або 3 групою до першого листопада 2025 року.

Для інших категорій строк було встановлено до першого квітня 2026 року, і якщо людина не з’явилася на перевірку без поважних причин, то може опинитися серед тих, кому скасують пенсію.

Важливо зазначити, що не для всіх осіб з інвалідністю переогляд є обов’язковим. До винятків належать військові, люди з дуже важкими порушеннями здоров’я, мешканці території під окупацією та в зоні бойових дій. Також перевірку поки не треба проходити особам, яким статус встановили в 2025 році, оскільки час їхнього переогляду ще не настав.

Коли втратять кошти

Але якщо ви отримали направлення на повторний огляд МСЕК і не з’явилися без поважної причини, то втратите кошти. Як повідомляє Пенсійний фонд, дата, коли припиняється виплата пенсії, настає з першого дня місяця наступного після місяця, в якому ви мали пройти перевірку. Однак допомогу відновлять, якщо особа з’явиться на переогляд.

Також допомога скасовується, якщо ви з’явились на огляд і були визнані здоровими, тобто втратили інвалідність. Оскільки ви втратили свій статус, то і на виплати більше не маєте права.

УНІАН За матеріалами:

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