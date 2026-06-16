У Міноборони пояснили, звідки візьмуть кошти на підвищення виплат військовим Сьогодні 11:36 — Казна та Політика

Гроші знайшли всередині Міністерства оборони

Підвищення виплат для військовослужбовців ЗСУ профінансують коштом бюджету Міністерства оборони.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік, повідомляє Суспільне.

«Ці гроші ми знайшли всередині Міністерства оборони, без додаткових видатків чи перерозподілу бюджету», — сказав він.

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Водночас посадовець відмовився назвати загальну суму, необхідну для підвищення виплат військовослужбовцям.

Коментуючи уточнювальне запитання щодо того, чи враховані витрати на підвищення грошового забезпечення в останніх змінах до закону про Державний бюджет, які Верховна Рада схвалила 10 червня, Банік зазначив:

«Бюджет не може враховувати ті речі, які ще не ухвалені. Спочатку затвердження планів, програм і так далі, а потім уже затвердження бюджету».

Що відомо про підвищення виплат

Раніше Finance.ua розповідав , що Володимир Зеленський заявив про підготовку нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців.

«Перше — виплати. Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці. Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість: час контракту — 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Гарантовані терміни й реальні відстрочки» — сказав президент.

Пізніше Міністерство оборони опублікувало деталі нової реформи війська. Так, українські захисники і захисниці зможуть підписати контракти з гідними виплатами та чіткими термінами служби, після яких гарантовано отримають право на відстрочку. Найбільші виплати передбачено для піхотних посад на передовій.

Середня зарплата піхотинця становитиме 300 000 гривень на місяць. Максимальна сума — не більше 460 000 гривень.

Бойовий контракт буде розрахований на пілотів БпЛА, операторів наземних роботизованих комплексів (НРК), фахівців радіоелектронної боротьби (РЕБ), артилеристів тощо. Термін контракту — 24 місяці. Щодо виплат: чим ближче військовий до першої лінії, тим більша в нього зарплата. Мінімально — 30 000 гривень, максимально — 120 тисяч гривень на місяць.

Тривалість відстрочки розраховуватиметься за принципом «чим довше воював — тим довша відстрочка».

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