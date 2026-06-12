Президент анонсував підвищення виплат військовим — подробиці Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Президент анонсував підвищення виплат військовим — подробиці

Президент Зеленський заявив про підготовку нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців.

Передбачається збільшення виплат як для піхотинців, так і для бойових командирів.

Про це він повідомив 12 червня.

Мінімальна виплата для військових у тилу становитиме 30 тисяч гривень.

Водночас розмір грошового забезпечення залежатиме від кількості та складності виконаних бойових завдань.

«Перше — виплати. Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці. Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість: час контракту — 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Гарантовані терміни й реальні відстрочки» — сказав Президент.

Читайте також Виплати військовим під час лікування: коли можуть припинити

Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії.

Терміни

Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні.

Про це йдеться в законопроєкті Раніше Finance.ua писав , що у Верховній Раді пропонують встановити гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення для військових. Якщо закон ухвалять, їхні виплати не зможуть бути нижчими за 150% середньої зарплати в Україні і переглядатимуться кожні три місяці.Про це йдеться в законопроєкті № 15245 «Про гарантований базовий рівень грошового забезпечення військових».

Що пропонують

Законопроєктом пропонується ухвалити окремий закон «Про гарантований базовий рівень грошового забезпечення військових». Документ передбачає, що:

грошове забезпечення військовослужбовців переглядатимуть щокварталу;

перерахунок проводитиметься з першого числа місяця, що настає після завершення кварталу;

розмір виплат збільшуватимуть на коефіцієнт, який дорівнює 150% показника зростання середньої заробітної плати в Україні за попередній квартал;

грошове забезпечення не може бути меншим за 150% середньої зарплати в Україні за квартал, що передує виплаті.

Фактично це означає, що рівень виплат військовим буде коригуватися залежно від динаміки зарплат у країні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.