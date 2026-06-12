Мінімальна виплата для військових у тилу становитиме 30 тисяч гривень.
Водночас розмір грошового забезпечення залежатиме від кількості та складності виконаних бойових завдань.
«Перше — виплати. Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці. Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість: час контракту — 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Гарантовані терміни й реальні відстрочки» — сказав Президент.
Раніше Finance.ua писав, що у Верховній Раді пропонують встановити гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення для військових. Якщо закон ухвалять, їхні виплати не зможуть бути нижчими за 150% середньої зарплати в Україні і переглядатимуться кожні три місяці.Про це йдеться в законопроєкті № 15245 «Про гарантований базовий рівень грошового забезпечення військових».
Що пропонують
Законопроєктом пропонується ухвалити окремий закон «Про гарантований базовий рівень грошового забезпечення військових». Документ передбачає, що:
грошове забезпечення військовослужбовців переглядатимуть щокварталу;
перерахунок проводитиметься з першого числа місяця, що настає після завершення кварталу;
розмір виплат збільшуватимуть на коефіцієнт, який дорівнює 150% показника зростання середньої заробітної плати в Україні за попередній квартал;
грошове забезпечення не може бути меншим за 150% середньої зарплати в Україні за квартал, що передує виплаті.
Фактично це означає, що рівень виплат військовим буде коригуватися залежно від динаміки зарплат у країні.