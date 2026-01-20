Виплати військовим під час лікування: коли можуть припинити Вчора 10:33 — Особисті фінанси

Виплати військовим під час тривалого лікування: що варто знати?

Тривале лікування після поранення чи хвороби — це складний процес, який має ваші юридичні нюанси. Особливо, коли лікування триває понад 4 місяці.

Проце пише Волинський обласний ТЦК.

Коли виплати можуть припинити

Чинні норми законодавства чітко обмежують строки лікування зі збереженням фінансового забезпечення. Зокрема, відповідно до частини 11 статті 10−1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців», максимальний термін безперервного перебування військовослужбовця на лікуванні з виплатою грошового забезпечення становить один рік.

Після спливу цього 12-місячного періоду військова частина, як правило, зупиняє нарахування як основного грошового забезпечення, так і додаткових винагород.

Якщо захисник продовжує лікування без актуального висновку ВЛК, військова частина може припинити виплати значно раніше.

Як підтвердити продовження виплат

Для цього треба пройти ВЛК й отримати висновок про необхідність продовження лікування. Направлення на проходження військово-лікарської комісії видають за зверненням:

командування в/ч (рапорт в Армія+);

штатні ВЛК;

керівники ТЦК та СП;

начальник закладу охорони здоров’я, де військовий проходить лікування;

органи військового управління, прокуратури, слідчих або суду.

У разі безпідставного припинення виплат необхідно подати рапорт безпосередньому командиру. Якщо звернення ігнорується чи отримана відмова, єдиний шлях для розв’язання проблеми — позов до суду.

