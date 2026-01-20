0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Виплати військовим під час лікування: коли можуть припинити

Особисті фінанси
1685
Виплати військовим під час тривалого лікування: що варто знати?
Виплати військовим під час тривалого лікування: що варто знати?
Тривале лікування після поранення чи хвороби — це складний процес, який має ваші юридичні нюанси. Особливо, коли лікування триває понад 4 місяці.
Проце пише Волинський обласний ТЦК.

Коли виплати можуть припинити

Відповідно до законодавства (ч. 11 ст. 10−1 Закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців), загальний час безперервного перебування на лікуванні зі збереженням грошового забезпечення не може перевищувати
Чинні норми законодавства чітко обмежують строки лікування зі збереженням фінансового забезпечення. Зокрема, відповідно до частини 11 статті 10−1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців», максимальний термін безперервного перебування військовослужбовця на лікуванні з виплатою грошового забезпечення становить один рік.
Після спливу цього 12-місячного періоду військова частина, як правило, зупиняє нарахування як основного грошового забезпечення, так і додаткових винагород.
Якщо захисник продовжує лікування без актуального висновку ВЛК, військова частина може припинити виплати значно раніше.

Як підтвердити продовження виплат

Для цього треба пройти ВЛК й отримати висновок про необхідність продовження лікування. Направлення на проходження військово-лікарської комісії видають за зверненням:
  • командування в/ч (рапорт в Армія+);
  • штатні ВЛК;
  • керівники ТЦК та СП;
  • начальник закладу охорони здоров’я, де військовий проходить лікування;
  • органи військового управління, прокуратури, слідчих або суду.
У разі безпідставного припинення виплат необхідно подати рапорт безпосередньому командиру. Якщо звернення ігнорується чи отримана відмова, єдиний шлях для розв’язання проблеми — позов до суду.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіВійськовий облікВійськовозобов'язаний
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems