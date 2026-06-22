У Польщі почала працювати оновлена система Eurodac: як вона діє
У Польщі почала працювати оновлена система Eurodac, яка дозволяє ідентифікувати іноземців за допомогою біометричних даних.
Також вона може перевіряти історію їхніх звернень по міжнародний захист у країнах Європейського Союзу.
Про це повідомили у польському Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації, пише 24tv.ua.
Як діє Eurodac
Нова версія Eurodac стане важливим інструментом для прикордонної служби, поліції та інших правоохоронних органів у сфері контролю міграції та забезпечення безпеки.
Eurodac є європейською системою ідентифікації та реєстрації біометричних даних іноземців.
Хто підпадає під дію:
- особи, які подають заяви на отримання притулку в країнах ЄС,
- а також ті кого затримали під час незаконного перетину кордону або нелегального перебування на території держав-членів.
Система збирає та порівнює відбитки пальців, фотографії обличчя, а також низку додаткових даних, зокрема інформацію про документи для подорожей та номери паспортів. Для підвищення ефективності ідентифікації нова система передбачає збір даних навіть у дітей віком від шести років.
Головне завдання Eurodac
Виявлення випадків, коли одна й та сама особа подає заяви на отримання притулку одразу в кількох країнах Європейського Союзу.
За допомогою системи прикордонники зможуть швидко перевірити, чи звертався іноземець раніше по міжнародний захист в іншій державі ЄС та чи фіксувалися спроби незаконного перетину кордону. Це дозволить оперативніше визначати країну, відповідальну за розгляд заяви, та прискорити ухвалення адміністративних рішень.
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