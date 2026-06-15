Карта побиту в Польщі: які помилки найчастіше допускають іноземці під час легалізації Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Головний принцип – не поспішати з подачею, а спочатку забезпечити собі стабільну правову і робочу основу

Попри формалізовану процедуру отримання карти побиту, на практиці чимало труднощів виникає не через систему, а через помилки самих заявників. Неправильно заповнені документи, несвоєчасне оновлення даних або приховування важливої інформації можуть призвести до затримок, додаткових перевірок чи навіть до закриття справи.

Про це пише InPoland.

Які помилки найчастіше допускають під час подання документів

Найпоширеніші проблеми пов’язані з неуважністю до формальних вимог. Люди часто неповністю заповнюють анкету — пропускають окремі розділи або не вносять усіх необхідних даних. По-друге, поширеною проблемою є ненадання документів у встановлені терміни або ігнорування запитів від ужонду.

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Ще одна поширена помилка — невчасне оновлення даних після подання документів. Наприклад, заявники змінюють адресу проживання або місце роботи, але не повідомляють про це відповідні органи. У результаті розгляд справи може затягнутися або бути припинений через відсутність актуальної інформації.

Також трапляються випадки, коли заявники подають оригінали документів замість копій. Водночас у більшості випадків потрібні саме копії або нотаріально засвідчені копії. Подані оригінали можуть не повернути.

Що не варто робити під час подання на карту побиту

Заявникам не слід приховувати або перекручувати інформацію.

Усі дані, зокрема про адміністративні чи судові провадження, перевіряються через відповідні системи.

Окрему увагу варто приділити інформації про адміністративні порушення. Штрафи або випадки керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння можуть впливати на розгляд справи. Такі відомості необхідно вказувати, оскільки вони все одно перевіряються в офіційних реєстрах.

З чого почати легалізацію в Польщі

Тим, хто лише приїхав до Польщі та планує розпочати процес легалізації, варто подбати про стабільну офіційну підставу для перебування, зазвичай у вигляді роботи.

За можливості варто обирати пряме працевлаштування, а не роботу через агентства, оскільки це може впливати на стабільність зайнятості та термін дії документів.

Також важливо відразу оформити базові документи, зокрема отримати номер PESEL, і визначити чітку стратегію легалізації.

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Головний принцип — не поспішати з подачею, а спочатку забезпечити собі стабільну правову і робочу основу.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Польщі оновлюють процедуру подачі документів для легалізації перебування іноземців. Із 27 квітня 2026 року всі заяви на тимчасове та постійне проживання, а також на отримання статусу довготермінового резидента ЄС подаватимуться виключно в електронному форматі.

Для цього запроваджують спеціальний державний портал MOS (Модуль обслуговування справ), через який здійснюватиметься весь процес подачі та супроводу документів.

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