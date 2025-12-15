Карта побиту CUKR для українців у Польщі: що зміниться з 2026 року
Кароль Навроцький підписав закон, яким внесено зміни до Закону про іноземців та низки інших актів. Документ передбачає цифровізацію процедур легалізації перебування іноземців у Польщі та запровадження нової карти побиту для громадян України з номером PESEL UKR строком на 3 роки.
Про це пише InPoland.net.pl.
Подання заяв лише онлайн
З 2026 року процес подання заяв на отримання посвідки на проживання у Польщі суттєво змінюється.
Подати заяву на тимчасове, постійне проживання або статус довгострокового резидента ЄС можна буде виключно в електронному вигляді через спеціальний портал Модуль управління справами (MOS).
Відомо, що система не запрацює з 01.01.2026, про запуск MOS повідомлять завчасно.
Через портал іноземці зможуть подати заяву онлайн у будь-який зручний час без відвідування установ і черг. Також буде передбачена можливість тимчасово зупинити розгляд справи, оновити дані та продовжити процедуру. Подача заяви буде безкоштовною.
Карта побиту CUKR для громадян України
З наступного року громадяни України з номером PESEL UKR зможуть подати заяву на отримання карти побиту CUKR строком на 3 роки. Подання документів також здійснюватиметься виключно через портал MOS.
Подати заяву на карту CUKR зможуть особи, які:
- є громадянами України або членом сім’ї громадянина України (наприклад, чоловік/дружина);
- легально перебувають у Польщі та мають тимчасовий захист;
- мали статус UKR станом на 4 червня 2025 року;
- мають статус UKR на момент подання заяви на карту CUKR;
- мають статус UKR безперервно щонайменше 365 днів до моменту подачі заяви на карту побиту.
Посвідка для дітей
Неповнолітні діти, які прибули з України, також матимуть право на отримання посвідки на проживання. Заяву від імені дитини подає один з батьків або законний опікун.
Діти громадян України, народжені в Польщі, зможуть отримати карту CUKR за умови, що мати дитини легально прибула з України після 24.02.2022 як біженка та виконані такі вимоги:
- дитина легально перебуває в Польщі на підставі тимчасового захисту;
- на момент подання заяви дитина має статус UKR;
- мати дитини має карту перебування CUKR.
Коли заявку можуть відхилити
Система автоматично відхилить заявку на отримання карти побиту CUKR, якщо у реєстрі PESEL UKR на момент подання будуть неповні дані заявника. Йдеться, зокрема, про відсутність:
- імені, прізвища, дати народження, статі та громадянства;
- серії, номера та строку дії чинного проїзного документа;
- відбитків пальців або інформації про неможливість їх зняття;
- копії власноручного підпису для осіб віком від 12 років.
