Укрзалізниця запустила нові маршрути до Європи

Із 14 грудня в Укрзалізниці почав діяти новий графік руху пасажирських поїздів, який дозволяє з однією пересадкою дістатися до віддалених країн Європи та зворотно.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Укрзалізниця збільшила кількість міжнародних маршрутів з 11 до 17. Завдяки цьому з Харкова, Полтави, Києва та Львова стало зручніше подорожувати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена. Для мешканців Запоріжжя та Дніпра відкрилися додаткові маршрути до країн Західної Європи.

Маршрути зі Слобожанщини до Європи

Ключовим напрямком для подорожей зі сходу України до країн ЄС став поїзд № 63/64 «Оберіг» Харків — Київ — Перемишль. У Перемишлі він стикується з низкою європейських поїздів, що прямують до Німеччини, Австрії та Чехії.

Пересадка на Мюнхен

Поїзд № 63/64 щоденно вирушає з Харкова о 23:50, з Києва о 08:05, зі Львова о 14:49 та прибуває до Перемишля о 16:59. О 17:54 з Перемишля вирушає поїзд EN 417 / EC 40417 до Мюнхена з прибуттям о 10:24.

Маршрут передбачає зупинки у Зальцбурзі о 08:30, Відні о 05:25 та Празі о 07:46. На всій ділянці до та з Перемишля доступні спальні вагони. У зворотному напрямку поїзд вирушає з Мюнхена о 18:35, прибуває до Перемишля о 10:10, після чого пасажири можуть продовжити подорож до Львова, Києва та Харкова поїздом № 63/64.

Пересадка на Берлін

У Перемишлі з поїзда № 63/64 «Оберіг» доступна пересадка на поїзд EC 430, який вирушає о 18:54 та прибуває до Берліна о 06:12. Цей рейс має групи вагонів до Щецина та Свиноуйсьця через Краків, Вроцлав та Познань.

Зворотно поїзд EC 431 вирушає з Берліна о 20:42, прибуває до Перемишля о 09:14, звідки поїздом № 63/64 можна повернутися до Києва та Харкова.

Маршрут Харків — Холм

Щоденно курсує поїзд № 93/94 Харків — Київ — Холм: відправлення з Харкова о 16:56, з Києва о 23:57, прибуття до Холма о 10:47.

Сполучення Придніпров’я із Західною Європою

Поїзд № 31/32 Запоріжжя — Дніпро — Перемишль відправляється із Запоріжжя о 14:14, з Дніпра о 16:30 та прибуває до Перемишля о 08:30. Далі — пересадка на поїзд EC58 GALICJA, який відправляється о 09:09 та прибуває до Берліна о 19:11. Рейси до/з Берліна виконує PKP InterCity.

Зворотно поїзд вирушає з Берліна о 08:52, прибуває до Перемишля о 18:45, далі — до Дніпра (12:12) та Запоріжжя (14:44).

Маршрут Дніпро — Холм

Поїзд № 119 Дніпро — Київ — Холм — ще один зручний варіант для подорожей до Варшави та Берліна. Він відправляється з Дніпра о 22:55, з Києва о 07:51 та прибуває до Холма о 17:52. Далі — пересадка на поїзд IC 440, який прямує через Варшаву (прибуття о 21:11) та прибуває до Берліна о 06:15.

Зворотно поїзд вирушає з Берліна о 20:42, прибуває до Холма о 09:26, далі — до Києва (21:15) та Дніпра (06:15). Рейси від Холма до Берліна та у зворотному напрямку виконує PKP InterCity.

Нагадаємо, раніше Finance.ua повідомляв , що з 14 грудня Укрзалізниця вводить новий графік поїздів, зокрема для регіональних, приміських та міських рейсів. Серед нововведень — розширення мережі подорожей за допомогою регіональних рейсів. УЗ запускає нові регулярні регіональні маршрути на заході країни.

