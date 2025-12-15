Що тепер буде з паперовими військово-обліковими документами: пояснення Міноборони Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

Військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+» тепер є основним. Однак паперові документи, видані раніше, залишаються чинними.

Про це розповів керівник директорату цифрової трансформації Міноборони України Артем Романюков в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

«Після ухвалення рішення Кабміну основною формою військово-облікового документа стає електронна форма. Разом з тим, паперові, ті, які видані раніше, нікуди не зникають, вони залишаються чинними», — сказав Романюков.

Як згенерувати документ

Документ можна створити в застосунку «Резерв+» одним натисканням на екран. Якщо застосунку немає, його можна згенерувати через портал «Дія». Також залишається можливість отримати роздруковану версію у ТЦК, де її формують через реєстр військовозобов’язаних.

«Електронний документ згенерований через реєстр військовозобов’язаних. Але разом з тим, для зручності користування тих, хто, наприклад, не хоче в телефоні мати застосунок „Резерв+“, ми залишили варіант роздрукувати цю електронну версію документа. Роздрукувати її можна різними способами. Тому ми врахували всі можливі сценарії», — додав Романюков.

Представник Міноборони додав, що такий документ не можна підробити чи втратити, оскільки він завжди зберігається в реєстрі та створюється на основі даних із системи «Оберіг».

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кабінет Міністрів оновив порядок оформлення військовооблікових документів. Тепер основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів стає Резерв ID, який можна отримати у застосунку Резерв+.

