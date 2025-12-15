Які компанії найняли найбільше джунів у 2025 році: рейтинг Djinni Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

У 2025 році компанія GlobalLogic найняла найбільше джунів. Luxoft і GlobalLogic залишаються лідерами за кількістю опублікованих вакансій, PrivatBank вперше опинився в трійці лідерів за кількістю наймів.

Про це свідчать результати дослідженні Djinni.

Топ 20 компаній за кількістю наймів у 2025

Вперше за три роки на Djinni відбулися зміни у трійці лідерів за кількістю наймів. GlobalLogic зберегла перше місце, TemaBit Fozzy Group залишилася третьою, а на друге піднявся PrivatBank, який минулого року займав четверту позицію, а позаминулого був на 20-му місці. Luxoft, який два попередні роки був другим, опустився на п’яте місце.

Цього року у рейтингу не 20, а 22 компанії, оскільки три останні мають однакову кількість наймів.

Інфографіка: Djinni

Лише три компанії знайшли всіх кандидатів в Україні (минулого року таких було 5): Ajax Systems, Raiffeisen Bank та PrivatBank.

Середній відсоток наймів в Україні серед топ-компаній становить 71% (минулого року було 77%).

П’ять компаній наймають здебільшого за кордоном, серед них Growe Talents та PIN-UP Global найчастіше шукають кандидатів у Польщі та інших країнах ЄС.

Найбільша частка нетехнічних спеціалістів у компанії Uniwell — 82%, переважно це спеціалісти з підтримки. Більше половини нетехнічних наймів у Boosta (64%) і FRACTAL (53%). Середня частка найнятих нетехнічних спеціалістів зараз 14%, раніше була 15%.

Топ компаній, які наймали найбільше джунів

Частка кандидатів без досвіду серед наймів топових компаній у 2025 році становить 8% (минулого року — менше 7%).

GlobalLogic за 11 місяців найняла вдвічі більше кандидатів без досвіду, ніж минулого року. Частка джунів у компанії зросла з 10% до 19%.

На другому місці Appexoft, де понад 70% нових працівників мали мінімальний досвід.

Третє місце посіла Boosta, четверте — Ajax Systems, які минулого року були другими, а позаминулого — першими.

Інфографіка: Djinni

Топ-компаній за зарплатними побажаннями розробників

Зарплатні побажання розробників продовжують знижуватись. Але серед компаній з найбільшою кількістю наймів 19 із 22 все ж наймали за зарплатами вище середнього (минулого року було 13 із 20).

Інфографіка: Djinni

Найвищі показники у SKELAR, Sigma Software та N-iX. Лідер минулорічного рейтингу PIN-UP Global цього року на 5-му місці. Це не обов’язково означає, що в компаніях платять більше, скоріше вони готові наймати дорожчих спеціалістів.

Топ-20 компаній за кількістю вакансій

Luxoft і GlobalLogic залишаються лідерами за кількістю опублікованих вакансій на Djinni. Luxoft трохи зменшив обсяг нових пропозицій, а GlobalLogic збільшила на третину. На третьому місці FRACTAL (ex Netpeak Group), на четвертому — новачок N-iX.

N-iX збільшила кількість вакансій у 5 разів. EUROCOM Group та DOIT Software зросли в 5,5−6 разів, але з менших початкових обсягів. Загалом 13 компаній із топу демонструють зростання, найбільше падіння — 33%.

Лідер за часткою вакансій для джунів — FRACTAL (21%), далі новачок Vintogroup і GlobalLogic (по 11%) та EUROCOM Group (10%).

Інфографіка: Djinni

Найбільша частка розробників серед вакансій у DOIT Software (68%), Adaptiq (64%) і Luxoft (50%). Vintogroup та EUROCOM Group найчастіше шукали нетехнічних спеціалістів.

Топ-20 компаній за середньою кількістю відгуків на вакансії

Для рейтингу обирали компанії з понад 100 вакансіями і щонайменше 1500 відгуками. Середня кількість відгуків на вакансію — 18 (минулого року — 23, позаминулого — 19).

Лідер — Obrio, яка отримувала в середньому 55 відгуків на вакансію. Друге місце ділять Lumitech та Devico (по 44), третє — Galaktica. Минулорічний лідер BetterMe отримував 52 відгуки, зараз — 27.

Інфографіка: Djinni

