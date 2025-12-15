Які компанії найняли найбільше джунів у 2025 році: рейтинг Djinni
У 2025 році компанія GlobalLogic найняла найбільше джунів. Luxoft і GlobalLogic залишаються лідерами за кількістю опублікованих вакансій, PrivatBank вперше опинився в трійці лідерів за кількістю наймів.
Про це свідчать результати дослідженні Djinni.
Топ 20 компаній за кількістю наймів у 2025
Вперше за три роки на Djinni відбулися зміни у трійці лідерів за кількістю наймів. GlobalLogic зберегла перше місце, TemaBit Fozzy Group залишилася третьою, а на друге піднявся PrivatBank, який минулого року займав четверту позицію, а позаминулого був на 20-му місці. Luxoft, який два попередні роки був другим, опустився на п’яте місце.
Цього року у рейтингу не 20, а 22 компанії, оскільки три останні мають однакову кількість наймів.
Лише три компанії знайшли всіх кандидатів в Україні (минулого року таких було 5): Ajax Systems, Raiffeisen Bank та PrivatBank.
Середній відсоток наймів в Україні серед топ-компаній становить 71% (минулого року було 77%).
П’ять компаній наймають здебільшого за кордоном, серед них Growe Talents та PIN-UP Global найчастіше шукають кандидатів у Польщі та інших країнах ЄС.
Найбільша частка нетехнічних спеціалістів у компанії Uniwell — 82%, переважно це спеціалісти з підтримки. Більше половини нетехнічних наймів у Boosta (64%) і FRACTAL (53%). Середня частка найнятих нетехнічних спеціалістів зараз 14%, раніше була 15%.
Топ компаній, які наймали найбільше джунів
Частка кандидатів без досвіду серед наймів топових компаній у 2025 році становить 8% (минулого року — менше 7%).
GlobalLogic за 11 місяців найняла вдвічі більше кандидатів без досвіду, ніж минулого року. Частка джунів у компанії зросла з 10% до 19%.
На другому місці Appexoft, де понад 70% нових працівників мали мінімальний досвід.
Третє місце посіла Boosta, четверте — Ajax Systems, які минулого року були другими, а позаминулого — першими.
Топ-компаній за зарплатними побажаннями розробників
Зарплатні побажання розробників продовжують знижуватись. Але серед компаній з найбільшою кількістю наймів 19 із 22 все ж наймали за зарплатами вище середнього (минулого року було 13 із 20).
Найвищі показники у SKELAR, Sigma Software та N-iX. Лідер минулорічного рейтингу PIN-UP Global цього року на 5-му місці. Це не обов’язково означає, що в компаніях платять більше, скоріше вони готові наймати дорожчих спеціалістів.
Топ-20 компаній за кількістю вакансій
Luxoft і GlobalLogic залишаються лідерами за кількістю опублікованих вакансій на Djinni. Luxoft трохи зменшив обсяг нових пропозицій, а GlobalLogic збільшила на третину. На третьому місці FRACTAL (ex Netpeak Group), на четвертому — новачок N-iX.
N-iX збільшила кількість вакансій у 5 разів. EUROCOM Group та DOIT Software зросли в 5,5−6 разів, але з менших початкових обсягів. Загалом 13 компаній із топу демонструють зростання, найбільше падіння — 33%.
Лідер за часткою вакансій для джунів — FRACTAL (21%), далі новачок Vintogroup і GlobalLogic (по 11%) та EUROCOM Group (10%).
Найбільша частка розробників серед вакансій у DOIT Software (68%), Adaptiq (64%) і Luxoft (50%). Vintogroup та EUROCOM Group найчастіше шукали нетехнічних спеціалістів.
Топ-20 компаній за середньою кількістю відгуків на вакансії
Для рейтингу обирали компанії з понад 100 вакансіями і щонайменше 1500 відгуками. Середня кількість відгуків на вакансію — 18 (минулого року — 23, позаминулого — 19).
Лідер — Obrio, яка отримувала в середньому 55 відгуків на вакансію. Друге місце ділять Lumitech та Devico (по 44), третє — Galaktica. Минулорічний лідер BetterMe отримував 52 відгуки, зараз — 27.
Поділитися новиною
Також за темою
Які компанії найняли найбільше джунів у 2025 році: рейтинг Djinni
Кандидати у водії складають теоретичні іспити краще, ніж практичні: як покращити результати
Як не натрапити на шахраїв під час новорічного онлайн-шопінгу
Кому найскладніше знайти роботу в Польщі
Ключові критерії вибору банку для підприємця
З наступного року комісії за зняття готівки в Польщі зростуть