Як не натрапити на шахраїв під час новорічного онлайн-шопінгу Сьогодні 14:15 — Особисті фінанси

Як не натрапити на шахраїв під час новорічного онлайн-шопінгу

Під час замовлення подарунків онлайн варто бути особливо обачними, адже шахраї починають активніше «полювати» за вашими коштами під час різдвяно-новорічних свят.

Rakuten Viber розповідає, як не натрапити на зловмисників під час онлайн-шопінгу.

Перевірка продавця

Перегляньте та оцініть сайт, на якому плануєте купувати товар. Якщо сторінка «зліплена на швидку руку», відсутні контактні дані, текстів немає або вони рясніють помилками — це вказує на шахраїв.

Читайте також Скільки коштів готові витратити українці на святкові покупки

Також звертайте увагу на наявність захищеного протоколу https.

При покупці подарунків у соцмережах чи месенджерах перевірте, чи має бізнес інші офіційні майданчики та сайт.

Оплата товару

За можливості обирайте розрахунок при отриманні товару. Якщо продавець вимагає передплату, не надсилайте гроші на незнайомі картки і не переходьте за сумнівними посиланнями.

Безпечніше користуватися відомими платіжними сервісами (WayForPay, LiqPay, Portmone), які захищають дані картки.

Повернення та обмін

Ще однією ознакою надійності продавця є чітко сформульовані правила повернення та обміну товару, тоді як зловмисники часто уникають конкретики або обмежуються розмитими формулюваннями.

Відгуки

Перевірте на сайті, у коментарях до товарів чи в закріплених історіях у соцмережах наявність реальних відгуків від покупців — однакові чи відсутні коментарі можуть свідчити про шахрайство.

Також на маркетплейсах звертайте увагу на рейтинг продавців та обирайте тих, хто давно працює та чи має історію угод.

«Космічна» знижка

Якщо вартість товару на інших майданчиках однакова, але в окремому магазині він суттєво дешевший, це може свідчити про підробку або шахрайство. Перед оплатою витратіть кілька хвилин і порівняйте ціни в інших продавців.

До цього Finance.ua зазначав , що у 2025 році частка українців, які планують різдвяні та новорічні покупки, зросла з 65% до 75%. Українці дедалі частіше планують витрати завчасно та роблять вибір на користь подарунків із персональним значенням.

46% готові витратити не більше чверті місячного доходу, а понад половину (54%) планує вкластися у бюджет 1000−5000 грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.