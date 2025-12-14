Ключові критерії вибору банку для підприємця

0 800 307 555
Особисті фінанси
20
Банківський рахунок для фізичної особи-підприємця — це інструмент ведення бізнесу. Тому при виборі фінустанови варто оцінити не лише відсоткову ставку чи зручність розташування відділень, а й рівень захисту та надійності.
Фахівці «Фінкульту» розповідають, що варто знати підприємцю, перш ніж розмістити кошти в банку.

Ключові критерії, на які варто звернути увагу

Банк має бути учасником Фонду гарантування вкладів

Це означає, що кошти на рахунку ФОП будуть захищені механізмами державної системи гарантування.
Фонд забезпечує повернення гарантованої суми у разі проблем у банку, а також працює за зрозумілими та однаковими правилами для всіх вкладників.

Ознаки надійного банку

Стабільна фінансова звітність, достатність капіталу, прозорість власності, відсутність санкцій та активна комунікація — важливі критерії, на які варто звернути увагу при виборі банку.
Підприємцю варто уникати сумнівних фінустанов, адже перебої в роботі можуть затримати платежі та ускладнити роботу бізнесу.

Зручність і технологічність банку

Обираючи банк, оцініть не лише його надійність, а й те, наскільки зручно він інтегрується у ваш щоденний бізнес-процес:
  • сучасний мобільний застосунок із швидкими бізнес-операціями;
  • зрозуміла та регулярна звітність, яку легко експортувати для бухгалтера;
  • можливість віддаленого відкриття рахунку;
  • якісний і швидкий супровід 24/7;
  • інтеграції з бухгалтерськими сервісами, маркетплейсами, платіжними рішеннями.
Зручність роботи з банком економить час, а час для підприємця — це гроші.
