Три кроки для фінансового перезавантаження перед Новим роком

Наприкінці року традиційно підбивають підсумки та аналізують досягнення. Тому це ідеальний час для фінансового перезавантаження — комплексної перевірки доходів, витрат та фінансових цілей.

Фахівці «Фінкульту» розповідають про 3 кроки, які допоможуть зрозуміти, що працює, що потребує змін і куди спрямувати ресурси наступного року.

Крок 1. Оновлення = перевірка на актуальність

Перегляньте ваші банківські продукти: рахунки, картки, депозити, кредитні ліміти.

Оцініть, чи досі необхідні страховки та підписки в мобільних застосунках.

Перевірте свій резервний фонд, аби переконатися, що його вистачить на непередбачені витрати.

Крім того, важливо замислитися над фінансовими цілями: чи залишаються вони актуальними у нових умовах або потребують корекції.

Крок 2. Оптимізація = підвищення ефективності

Експерти радять скоротити непомітні витрати, які потроху «зʼїдають» бюджет: підписки, комісії, дрібні щоденні покупки.

Також варто перерозподілити кошти відповідно до пріоритетів: базові потреби, безпека та розвиток.

Подумайте, як можна розподілити інвестиції та заощадження так, щоб вони давали більш продуктивний результат за прийнятного ризику.

Використовуйте автоматизацію там, де це можливо: регулярні платежі та накопичення.

Крок 3. Контроль = закріплення результату

На наступний рік поставте конкретні фінансові цілі і відстежуйте їх виконання за допомогою таблиць, додатків для бюджету, чек-листів тощо.

Проводьте щомісячний та щоквартальний облік доходів і витрат, щоб уникати непередбачених фінансових сюрпризів та швидко помітити відхилення.

