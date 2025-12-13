0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Три кроки для фінансового перезавантаження перед Новим роком

Особисті фінанси
19
Три кроки для фінансового перезавантаження перед Новим роком
Три кроки для фінансового перезавантаження перед Новим роком
Наприкінці року традиційно підбивають підсумки та аналізують досягнення. Тому це ідеальний час для фінансового перезавантаження — комплексної перевірки доходів, витрат та фінансових цілей.
Фахівці «Фінкульту» розповідають про 3 кроки, які допоможуть зрозуміти, що працює, що потребує змін і куди спрямувати ресурси наступного року.

Крок 1. Оновлення = перевірка на актуальність

Перегляньте ваші банківські продукти: рахунки, картки, депозити, кредитні ліміти.
Читайте також
Оцініть, чи досі необхідні страховки та підписки в мобільних застосунках.
Перевірте свій резервний фонд, аби переконатися, що його вистачить на непередбачені витрати.
Крім того, важливо замислитися над фінансовими цілями: чи залишаються вони актуальними у нових умовах або потребують корекції.

Крок 2. Оптимізація = підвищення ефективності

Експерти радять скоротити непомітні витрати, які потроху «зʼїдають» бюджет: підписки, комісії, дрібні щоденні покупки.
Також варто перерозподілити кошти відповідно до пріоритетів: базові потреби, безпека та розвиток.
Читайте також
Подумайте, як можна розподілити інвестиції та заощадження так, щоб вони давали більш продуктивний результат за прийнятного ризику.
Використовуйте автоматизацію там, де це можливо: регулярні платежі та накопичення.

Крок 3. Контроль = закріплення результату

На наступний рік поставте конкретні фінансові цілі і відстежуйте їх виконання за допомогою таблиць, додатків для бюджету, чек-листів тощо.
Проводьте щомісячний та щоквартальний облік доходів і витрат, щоб уникати непередбачених фінансових сюрпризів та швидко помітити відхилення.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems