Фінансова подушка: як накопичити, де тримати і яку суму мати про запас

Фінансова подушка: як накопичити, де тримати і яку суму мати про запас

Фінансова подушка безпеки — це запас коштів, який дозволяє «триматися на плаву» у разі втрати роботи чи будь-яких форс-мажорних обставинах.

Фахівці «Фінкульту» розповідають , що треба знати про власний «антикризовий фонд».

Як почати та скільки відкладати

Для початку спробуйте відкладати 5% від вашого щомісячного доходу. З часом ця сума виросте у відчутний резерв.

Експерти рекомендують накопичувати суму, що покриває 3−6 місяців обов’язкових витрат: житло, харчування, комунальні послуги, лікування.

Це дозволяє прожити кілька місяців без доходів, не потрапляючи у борги.

Де зберігати

За словами спеціалістів, краще мати постійний доступ до фінансової подушки. Ці гроші мають бути під рукою, а не «заморожені» у довгострокових інвестиціях.

Водночас важливо подбати про надійність — оптимально зберігати кошти у банку, що дозволяє мінімізувати ризики.

Найкраще — на депозитах або окремих рахунках у надійних банках.

Розділіть фінансову подушку безпеки на дві частини:

«швидкий доступ» (готівка або картковий рахунок) — на непередбачені дрібні витрати;

«резерв» (депозит чи ощадний рахунок) — для серйозніших викликів.

Нагадаємо, депозит — це гроші, які ви передаєте банку на зберігання на визначений термін або до запиту, за які банк виплачує відсотки, гарантуючи збереження коштів та пасивний дохід. Раніше ми розповідали про основні кроки для відкриття першого депозиту.

