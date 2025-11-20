Уряд збільшив виплати непрацездатним членам сімей Героїв Небесної Сотні (розміри) Вчора 15:12 — Особисті фінанси

Уряд ухвалив постанову, розроблену Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, яка підвищує щомісячні доплати для непрацездатних членів сімей Героїв Небесної Сотні.

Про це пише Мінсоцполіитики.

«Герої Небесної Сотні стояли за свободу України на Майдані без зброї в руках. Вони боролися за ті самі цінності, за які наші воїни сьогодні стоять на полі бою. Тоді вони встали проти несправедливості, маючи власну гідність і віру в Україну. Саме тому держава сьогодні зобов’язана забезпечити справедливість та гідну підтримку для їхніх родин», — сказав Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

З 1 грудня 2025 року щомісячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника складе 12 971 гривень.

Якщо в сім’ї двоє або більше непрацездатних членів, ця сума розподілятиметься порівну між ними.

Нині ці виплати становлять 5 000 грн, 6 500 грн або 8 000 грн залежно від кількості утриманців — і були встановлені ще у 2014 році.

Тепер виплати нараховуватимуться не лише до пенсії у разі втрати годувальника, а й до пенсії за віком або по інвалідності, якщо вона призначена за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

