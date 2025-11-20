Найближчим часом курятина подорожчає на 20% — експерт Вчора 05:38 — Особисті фінанси

Використання альтернативних джерел електроенергії може призвести до здорожчання курятини на 15−20% до кінця року.

Про це розповів виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко.

«Використання резервних джерел живлення не лише суттєво збільшує собівартість виробництва продукції, а й збільшує ризики втрати поголів’я птиці внаслідок можливих збоїв у їхній роботі», — сказав він.

Фахівець уточнив, що в той час як потужності з вирощування та утримання птиці ще більш-менш забезпечені альтернативними джерелами живлення, виробництво комбікормів для птахів ще не зовсім адаптоване до функціонування під час відключення електроенергії.

«Потужне обладнання комбікормових заводів вимагає певної напруги для запуску та роботи, забезпечення всіх пов’язаних процесів виготовлення комбікорму згідно з раціонами, чого дизель-генератори забезпечити просто не здатні. Неможливість виготовити комбікорм ставить під загрозу неминучої втрати поголів’я птиці», — пояснив Карпенко.

За словами спікера, у зв’язку з критичною ситуацією щодо забезпечення електроенергією, виробники м’яса птиці переглядають і коригують у бік зменшення свої плани щодо утримання поголів’я. Це надалі призведе до скорочення обсягів виробництва, експорту продукції та податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

«Постійне відключення електроенергії стає загрозою не лише для виробництва продукції, а й взагалі для подальшого існування галузі птахівництва та продовольчої безпеки держави», — констатував Карпенко, зазначивши, що скорочення виробництва в довгостроковій перспективі може призвести до ще більшого зростання цін на продукцію птахівництва.

