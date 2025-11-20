0 800 307 555
Польща та Угорщина змінили правила в’їзду для українців

До нової європейської системи контролю (EES) вже підключені всі українські пункти пропуску на кордоні з Польщею та з Угорщиною.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише «Укрінформ».
«До нової європейської системи вже підключені всі пункти пропуску на кордоні з Польщею та з Угорщиною. Ще не всі пункти пропуску охоплює ця система на кордоні зі Словаччиною та Румунією. Але незабаром вони всі будуть підключені до нової системи», — сказав він.
Речник Держприкордонслужби наголосив, що впровадження нової системи не вливає на інтенсивність пасажиропотоку.
За його словами, через обовʼязок на кордоні з ЄС здавати відбитки пальців і зображення обличчя в українському суспільстві було побоювання, що це може призвести до черг та ускладненню у русі. Але такого не сталось.
Він додав, що у перші дні були невеликі черги у пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ», але «станом на зараз забезпечено інтенсивний рух і там».
Нагадаємо, Європейський Союз із 12 жовтня змінив правила перетину кордону для українців та громадян інших країн, які не є членами ЄС. Речник ДПСУ Андрій Демченко тоді зазначав, що процедура відбуватиметься постійно і стосуватиметься кожної людини при в’їзді та виїзді.
