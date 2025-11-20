Скільки українських компаній підвищили зарплати у 2025 році — дослідження
Попри економічну турбулентність, більшість роботодавців в Україні змогли підвищити зарплати працівникам.
Компанії активно комбінують зарплати з додатковими «плюшками», щоб утримати фахівців.
Про це свідчать результати дослідження robota.ua, до якого було залучено 320 українських компаній.
Хто і як підвищував зарплати
Половина роботодавців — 50% — підвищили зарплати всім співробітникам упродовж 2025 року.
«Це свідчить про те, що половина компаній змогла забезпечити індексацію заробітних плат попри складні економічні умови», — коментують статистику аналітики.
Інші компанії діяли вибірково:
- 13% підвищили винагороди понад 75% працівників;
- 11% — для 50−75% команди;
- 10% — менш ніж для 25% співробітників;
- 7% — для 25−50% персоналу.
Лише 9% роботодавців у поточному році взагалі не переглядали рівень зарплат.
Що впливає на рішення про підвищення зарплати
Найвагомішим критерієм стала ринкова вартість позиції — на неї орієнтуються 68% компаній.
Бюджет і фінансові можливості бізнесу посідають друге місце (60%).
Серед інших важливих факторів, що впливають на можливість підвищення з.п. працівникам:
- результати та ефективність роботи — 52%;
- фінансові бонуси — 50%;
- інфляція та економічні умови — 46%;
- критичність ролі для бізнесу — 32%;
- розширення зони відповідальності — 30%;
- рівень посади / грейд — 23%;
- стаж у компанії — 14%;
- нові компетенції або підвищення — 14%.
Які бонуси пропонують працівникам
Українські роботодавці дедалі більше інвестують у нематеріальні стимули. Найчастіше компанії надають:
- навчання коштом бізнесу — 62%;
- гнучкий графік або дистанційну роботу — 53%;
- фінансові бонуси — 50%;
- бронювання — 40%;
- корпоративи та тімбілдинги — 39%;
- знижки на продукти й послуги — 38%;
- медичне страхування — 27%;
- корпоративний транспорт — 26%;
- харчування за кошт компанії — 18%;
- спортзал — 11%;
- корпоративного психолога — 10%.
Компенсаційна політика компаній
Найпоширеніша стратегія — платити на рівні ринкової медіани: її дотримуються 61% роботодавців.
Ще 15% платять нижче ринку, але намагаються компенсувати це бонусами та пільгами, а 14% відкрито визнають, що їхня компенсація нижча за ринкові показники.
Лише 10% компаній можуть дозволити собі виплачувати зарплати, вищі за ринкову медіану.
Раніше Finance.ua повідомляв, що робота в ІТ зберігає свої позиції і залишається найбільш оплачуваною. У третьому кварталі середня зарплата айтівців становила 56 085 грн.
На другому місці — банківський сектор, де заробляють у середньому 32 397 грн.
У секторі АПК середній показник становить 26 809 грн.
