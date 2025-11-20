Скільки українських компаній підвищили зарплати у 2025 році — дослідження Вчора 12:03 — Особисті фінанси

Скільки українських компаній підвищили зарплати у 2025 році — дослідження

Попри економічну турбулентність, більшість роботодавців в Україні змогли підвищити зарплати працівникам.

Компанії активно комбінують зарплати з додатковими «плюшками», щоб утримати фахівців.

Про це свідчать результати дослідження robota.ua , до якого було залучено 320 українських компаній.

Хто і як підвищував зарплати

Половина роботодавців — 50% — підвищили зарплати всім співробітникам упродовж 2025 року.

«Це свідчить про те, що половина компаній змогла забезпечити індексацію заробітних плат попри складні економічні умови», — коментують статистику аналітики.

Інші компанії діяли вибірково:

13% підвищили винагороди понад 75% працівників;

11% — для 50−75% команди;

10% — менш ніж для 25% співробітників;

7% — для 25−50% персоналу.

Лише 9% роботодавців у поточному році взагалі не переглядали рівень зарплат.

Що впливає на рішення про підвищення зарплати

Найвагомішим критерієм стала ринкова вартість позиції — на неї орієнтуються 68% компаній.

Бюджет і фінансові можливості бізнесу посідають друге місце (60%).

Читайте також У яких регіонах України найшвидше зростають зарплати

Серед інших важливих факторів, що впливають на можливість підвищення з.п. працівникам:

результати та ефективність роботи — 52%;

фінансові бонуси — 50%;

інфляція та економічні умови — 46%;

критичність ролі для бізнесу — 32%;

розширення зони відповідальності — 30%;

рівень посади / грейд — 23%;

стаж у компанії — 14%;

нові компетенції або підвищення — 14%.

Які бонуси пропонують працівникам

Українські роботодавці дедалі більше інвестують у нематеріальні стимули. Найчастіше компанії надають:

навчання коштом бізнесу — 62%;

гнучкий графік або дистанційну роботу — 53%;

фінансові бонуси — 50%;

бронювання — 40%;

корпоративи та тімбілдинги — 39%;

знижки на продукти й послуги — 38%;

медичне страхування — 27%;

корпоративний транспорт — 26%;

харчування за кошт компанії — 18%;

спортзал — 11%;

корпоративного психолога — 10%.

🔊 Читати чи слухати? Обирати вам. На Finance.ua вже доступний аудіоформат. Клацайте на зображення у новині й дізнавайтеся про основне за кілька хвилин.

Компенсаційна політика компаній

Найпоширеніша стратегія — платити на рівні ринкової медіани: її дотримуються 61% роботодавців.

Ще 15% платять нижче ринку, але намагаються компенсувати це бонусами та пільгами, а 14% відкрито визнають, що їхня компенсація нижча за ринкові показники.

Лише 10% компаній можуть дозволити собі виплачувати зарплати, вищі за ринкову медіану.

56 085 грн. Раніше Finance.ua повідомляв , що робота в ІТ зберігає свої позиції і залишається найбільш оплачуваною. У третьому кварталі середня зарплата айтівців становила

На другому місці — банківський сектор, де заробляють у середньому 32 397 грн.

У секторі АПК середній показник становить 26 809 грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.